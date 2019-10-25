Збройний напад на активістку у Запоріжжі: нападника затримали правоохоронці

У Запоріжжі нападник ножем вдарив керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Через поранення активістка потрапила до реанімації. Після проведення невідкладних оперативних дій правоохоронцям вдалося знайти і затримати нападника.

До ЄРДР справу одразу ж після нападу було внесено з кваліфікацією замаху на вбивство, повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик.

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Після встановлення місця перебування нападника прокуратура спільно з поліцією одразу ж затримала його. У п'ятницю, 25 жовтня, йому буде повідомлено підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

За інкримінованим злочином нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисник нещодавно лише звільнився з ув'язнення, де перебував за вчинення важких злочинів проти життя і здоров'я людей.

Хочу подякувати поліцейським за якісну та своєчасну роботу! Молодці,

– наголосив Мазурик.

До слова, Анжеліка Бєлова вже прийшла в себе, а лікарі запевняють, що її здоров'ю нічого не загрожує.

Що відомо про напад на активістку Бєлову?У четвер, 24 жовтня, після тривалого переслідування зловмисник напав на Анжеліку Бєлову у під'їзді її будинку та вдарив ножем в районі серця. Дівчину доставили до реанімації, а зловмиснику вдалося втекти.



Поліція розпочала невідкладні оперативно-розшукові заходи з виявлення та затримання зловмисника. Дещо пізніше правоохоронці оприлюднили фото нападника та закликали громадян допомогти з його пошуком.