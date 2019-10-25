Збройний напад на активістку у Запоріжжі: нападника затримали правоохоронці
У Запоріжжі нападник ножем вдарив керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Через поранення активістка потрапила до реанімації. Після проведення невідкладних оперативних дій правоохоронцям вдалося знайти і затримати нападника.
До ЄРДР справу одразу ж після нападу було внесено з кваліфікацією замаху на вбивство, повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик.
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Після встановлення місця перебування нападника прокуратура спільно з поліцією одразу ж затримала його. У п'ятницю, 25 жовтня, йому буде повідомлено підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу.
За інкримінованим злочином нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисник нещодавно лише звільнився з ув'язнення, де перебував за вчинення важких злочинів проти життя і здоров'я людей.
Хочу подякувати поліцейським за якісну та своєчасну роботу! Молодці,
– наголосив Мазурик.
До слова, Анжеліка Бєлова вже прийшла в себе, а лікарі запевняють, що її здоров'ю нічого не загрожує.
Що відомо про напад на активістку Бєлову?У четвер, 24 жовтня, після тривалого переслідування зловмисник напав на Анжеліку Бєлову у під'їзді її будинку та вдарив ножем в районі серця. Дівчину доставили до реанімації, а зловмиснику вдалося втекти.
Поліція розпочала невідкладні оперативно-розшукові заходи з виявлення та затримання зловмисника. Дещо пізніше правоохоронці оприлюднили фото нападника та закликали громадян допомогти з його пошуком.
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