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      У Запоріжжі активістку вдарили ножем: дівчина у реанімації

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      У Запоріжжі напали на активістку Анжеліку Бєлову
      У Запоріжжі напали на активістку Анжеліку Бєлову / фото з фейсбук

      У Запоріжжі невідомий напав на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Активістку вдарили ножем у районі серця, внаслідок чого вона потрапила у реанімацію.

      Після довгого переслідування зловмисник напав на дівчину у під'їзді її будинку, повідомив колега активістки, президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфал Хамдані.

      До слова: Справа Гандзюк: Рябошапка пообіцяв оприлюднити результати через декілька місяців

      Ми звертаємося до місцевих правоохоронців з вимогою знайти і покарати злочинця. Так само ми виступаємо проти схожих злочинів проти представників інших національностей. Знайдіть зловмисника, аби така біда не повторилась ні з ким,
      – наголосив активіст.

      У поліції Запорізької області повідомили, що зараз проводяться усі оперативно-розшукові заходи про встановлення особи зловмисника та місце його перебування.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Активісти Новини Запоріжжя Постраждалі
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