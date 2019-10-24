У Запоріжжі активістку вдарили ножем: дівчина у реанімації

У Запоріжжі невідомий напав на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Активістку вдарили ножем у районі серця, внаслідок чого вона потрапила у реанімацію.

Після довгого переслідування зловмисник напав на дівчину у під'їзді її будинку, повідомив колега активістки, президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфал Хамдані.

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Ми звертаємося до місцевих правоохоронців з вимогою знайти і покарати злочинця. Так само ми виступаємо проти схожих злочинів проти представників інших національностей. Знайдіть зловмисника, аби така біда не повторилась ні з ким,

– наголосив активіст.

У поліції Запорізької області повідомили, що зараз проводяться усі оперативно-розшукові заходи про встановлення особи зловмисника та місце його перебування.