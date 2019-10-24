В Запорожье активистку ударили ножом: девушка в реанимации

В Запорожье неизвестный напал на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову. Активистку ударили ножом в районе сердца, в результате чего она попала в реанимацию.

После долгого преследования злоумышленник напал на девушку в подъезде ее дома, сообщил коллега активистки, президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани.

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Мы обращаемся к местным правоохранителям с требованием найти и наказать преступника. Также мы выступаем против подобных преступлений против представителей других национальностей. Найдите злоумышленника, чтобы такая беда не повторилась ни с кем,

– отметил активист.

В полиции Запорожской области сообщили, что сейчас проводятся все оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и места его пребывания.