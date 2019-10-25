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      Поліція показала фото чоловіка, якого підозрюють у вчиненні нападу на активістку в Запоріжжі

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      Підозрюваний у нападі на активістку
      Підозрюваний у нападі на активістку / Колаж 24 каналу

      Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Активістку вдарили ножем у районі серця, внаслідок чого вона потрапила у реанімацію.

      Правоохоронці підозрюють чоловіка віком від 30 до 40 років, зростом близько 170-175 сантиметрів, повідомили у Поліції Запорізької області.

      Важливо: У Запоріжжі активістку вдарили ножем: дівчина у реанімації

      Серед інших характерних ознак чоловіка:

      • слов’янської зовнішності;
      • середньої тілобудови;
      • темно-русяве волосся;
      • на лобі залисини;
      • очі випуклі;
      • був одягнений у чорний одяг.

      В поліції обіцяють забезпечити повну анонімність та готові надати винагороду за будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування підозрюваного.

      Правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного чоловіка.

       

      blog_ava
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      24 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Кримінальні новини Поліція
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