Поліція показала фото чоловіка, якого підозрюють у вчиненні нападу на активістку в Запоріжжі

Підозрюваний у нападі на активістку / Колаж 24 каналу

Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Активістку вдарили ножем у районі серця, внаслідок чого вона потрапила у реанімацію.