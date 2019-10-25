Поліція показала фото чоловіка, якого підозрюють у вчиненні нападу на активістку в Запоріжжі
Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Активістку вдарили ножем у районі серця, внаслідок чого вона потрапила у реанімацію.
Правоохоронці підозрюють чоловіка віком від 30 до 40 років, зростом близько 170-175 сантиметрів, повідомили у Поліції Запорізької області.
Важливо: У Запоріжжі активістку вдарили ножем: дівчина у реанімації
Серед інших характерних ознак чоловіка:
- слов’янської зовнішності;
- середньої тілобудови;
- темно-русяве волосся;
- на лобі залисини;
- очі випуклі;
- був одягнений у чорний одяг.
В поліції обіцяють забезпечити повну анонімність та готові надати винагороду за будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування підозрюваного.
Правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного чоловіка.
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