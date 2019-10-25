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      Полиция показала фото подозреваемого в совершении нападения на активистку в Запорожье

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      Подозреваемый в нападении на активистку
      Подозреваемый в нападении на активистку / Коллаж 24 канала

      Полиция Запорожской области обнародовала фото человека, которого подозревают в вооруженном нападении на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову. Активистку ударили ножом в районе сердца, в результате чего она попала в реанимацию.

      Правоохранители подозревают мужчину в возрасте от 30 до 40 лет, ростом около 170-175 сантиметров, сообщили в полиции Запорожской области.

      Важно: В Запорожье активистку ударили ножом: девушка в реанимации

      Среди других отличительных признаков человека:

      • славянской внешности;
      • среднего телосложения;
      • темно-русые волосы;
      • на лбу залысины;
      • глаза выпуклые;
      • был одет в черную одежду.

      В полиции обещают обеспечить полную анонимность и готовы предоставить вознаграждение за любую информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемого.

      Правоохранители также обнародовали фото подозреваемого мужчины.

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Криминальные новости Новости Запорожья Новости Украины Полиция
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