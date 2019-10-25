Полиция показала фото подозреваемого в совершении нападения на активистку в Запорожье
Полиция Запорожской области обнародовала фото человека, которого подозревают в вооруженном нападении на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову. Активистку ударили ножом в районе сердца, в результате чего она попала в реанимацию.
Правоохранители подозревают мужчину в возрасте от 30 до 40 лет, ростом около 170-175 сантиметров, сообщили в полиции Запорожской области.
Важно: В Запорожье активистку ударили ножом: девушка в реанимации
Среди других отличительных признаков человека:
- славянской внешности;
- среднего телосложения;
- темно-русые волосы;
- на лбу залысины;
- глаза выпуклые;
- был одет в черную одежду.
В полиции обещают обеспечить полную анонимность и готовы предоставить вознаграждение за любую информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемого.
Правоохранители также обнародовали фото подозреваемого мужчины.
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