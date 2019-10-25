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      Вооруженное нападение на активистку в Запорожье: нападающего задержали правоохранители

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      Правоохранители задержали нападавшего на активистку Анжелику Белову
      Правоохранители задержали нападавшего на активистку Анжелику Белову / фото с фейсбука активистки

      В Запорожье нападающий ножом ударил руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову. Из-за ранения активистка попала в реанимацию. После проведения неотложных оперативных действий правоохранителям удалось найти и задержать нападавшего.

      В ЕРДР дело сразу же после нападения было внесено с квалификацией покушения на убийство, сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

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      После установления места пребывания нападающего прокуратура совместно с полицией сразу же задержала его. В пятницу, 25 октября, ему будет сообщено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

      По инкриминируемому преступлению нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.

      Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленник недавно только освободился из заключения, где находился за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

      Хочу поблагодарить полицейским за качественную и своевременную работу! Молодцы,
      – подчеркнул Мазурик.

      К слову, Анжелика Белова уже пришла в себя, а врачи уверяют, что ее здоровью ничего не угрожает.

      Что известно о нападении на активистку Белову?В четверг, 24 октября, после длительного преследования злоумышленник напал на Анжелику Белову в подъезде ее дома и ударил ножом в районе сердца. Девушку доставили в реанимацию, а злоумышленнику удалось скрыться.

      Полиция начала неотложные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию злоумышленника. Несколько позже правоохранители обнародовали фото нападающего и призвали граждан помочь с его поиском.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Активисты Новости Запорожья Постраждалі
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