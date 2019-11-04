Нападения на активистов: изменилась ли ситуация с приходом новой власти

За прошлый год сразу несколько активистов поплатились жизнью за свою позицию. До сих пор ни один заказчик убийства не был наказан. Всего в 2018 году зафиксировано более 50 случаев нападений на активистов. В 2019 году эта статистика увеличилась до более 70 случаев.

Именно в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк ее друзья, родственники и неравнодушные украинцы собрались под Офисом президента на Банковой, чтобы в очередной раз поставить вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?».

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Активист и друг Екатерины Виталий Устименко в прямом эфире 24 канала сказал, что таким образом они напоминают власти, что люди, которые причастны к убийству до сих пор не наказаны. Он отметил, что друзья активистки "уже не слезут", пока не произойдет справедливое наказание виновных.

Хочется верить, что еще не поздно провести настоящее следствие. Об этом говорит и действующий генпрокурор. Он сказал, что будет происходить пересмотр всех этих дел, в том числе дела Кати. Мы со стороны гражданского общества делаем все, чтобы никто не думал, что этот вопрос будет забыт,

– отметил активист.

К слову, на Виталия Устименко в Одессе напали двое неизвестных с ножом. По его словам, нападавшие были очень профессиональными и почти безэмоциональными. Они в основном наносили точные удары в голову и по ребрам. Сейчас двое нападавших, совершивших преступление, уже более года находятся в СИЗО. Однако, как сказал Виталий, следственное управление Национальной полиции Одессы, где находилось дело о нападении на него, не провело работу и не выявило заказчиков.

Виталий подчеркнул, что после смены власти в Украине он получил ответ на ходатайство и теперь его дело будет расследовать другой следственный орган. Хотя предыдущий Генпрокурор Луценко отказывал ему в этом.

Я уже могу говорить о реакции новой власти и она вселяет надежду, что системность нападений на активистов исчезнет,

– добавил Устименко.

► Что известно о покушении на Екатерину Гандзюк?

На активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, однако ее сердце не выдержало и 4 ноября 2018 года женщина умерла в больнице.

В июне 2019 суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

В причастности к убийству подозревают также Алексея Левина, но он еще находится в розыске. Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

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