22:45
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, сегодня
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Заказчики Кати Гандзюк будут наказаны, – Зеленский

      72 Читати новину українською
      Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк
      Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк / Коллаж 24 каналу

      Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все заказчики нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк будут найдены и наказаны. Несмотря на то, глава государства не пришел на акцию чествования ее памяти в Киеве.

      Обещание расследовать дело Гандзюк президент опубликовал в своем фейсбуке.

      Читайте также: Акции памяти Кати Гандзюк начались по всей Украине: фото, видео

      Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю,
      – подчеркнул Зеленский.

      Активисты приглашали президента Зеленского присоединиться к акции и поставить свечу в память о Екатерине Гандзюк. Однако, глава государства на этот пикет не пришел.

      "Я приглашал господина президента Зеленского, чтобы он сегодня почтил с нами память Кати, показал, что он с нами по одну сторону, подтвердил понимание проблемы системных нападений на активистов. Но он проигнорировал нашу акцию", – написал активист Виктор Коваленко.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 30% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

      Кого наказали за нападение на Катю?

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастны к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили и Алексею Левину (Москаленко). Однако еще в августе того же года он бежал за границу и находится в розыске.

      Кто заказчик?

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

      blog_ava
      Экзотическая крупа киноа: как ее варить и с чем есть
      сегодня
      1836
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 4 ноября: скандальная переписка Тищенко, год без Кати и Луценко сложила мандат
      сегодня , 22:27 Главные новости 4 ноября: скандальная переписка Тищенко, год без Кати и Луценко сложила мандат
      Ірина Вихрущ 40
      Любой компромисс с Россией – это измена: эксклюзивное интервью с Климкиным
      сегодня , 22:15 Любой компромисс с Россией – это измена: эксклюзивное интервью с Климкиным
      Альона Захарова 52
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      275
      Самые богатые государственные лидеры в истории
      сегодня , 22:00 Самые богатые государственные лидеры в истории
      69
      Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      сегодня , 19:00 Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      Юрій Бутусов 788
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук