Заказчики Кати Гандзюк будут наказаны, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все заказчики нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк будут найдены и наказаны. Несмотря на то, глава государства не пришел на акцию чествования ее памяти в Киеве.

Обещание расследовать дело Гандзюк президент опубликовал в своем фейсбуке.

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Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю,

– подчеркнул Зеленский.

Активисты приглашали президента Зеленского присоединиться к акции и поставить свечу в память о Екатерине Гандзюк. Однако, глава государства на этот пикет не пришел.

"Я приглашал господина президента Зеленского, чтобы он сегодня почтил с нами память Кати, показал, что он с нами по одну сторону, подтвердил понимание проблемы системных нападений на активистов. Но он проигнорировал нашу акцию", – написал активист Виктор Коваленко.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 30% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

Кого наказали за нападение на Катю?

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастны к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили и Алексею Левину (Москаленко). Однако еще в августе того же года он бежал за границу и находится в розыске.

Кто заказчик?

Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк: