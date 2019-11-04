Замовників Каті Гандзюк буде покарано, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що усіх замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк буде знайдено і покарано. Попри те, глава держави не прийшов на акцію вшанування її пам'яті у Києві.

Обіцянку розслідувати справу Гандзюк президент опублікував у своєму фейсбуці.

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Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю,

– наголосив Зеленський.

Активісти та батько Каті Віктор Гандзюк запрошували президента Зеленського долучитися до акції і поставити свічку в пам’ять про неї. Проте, глава держави на цей пікет не прийшов.

"Я запрошував пана президента Зеленського, щоб він сьогодні вшанував з нами пам'ять Каті, показав, що він з нами по одну сторону, підтвердив розуміння проблеми системних нападів на активістів. Але він проігнорував нашу акцію", – написав активіст Віктор Коваленко.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

Кого покарали за напад на Катю?

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили й Олексію Левіну (Москаленку). Однак ще в серпні того ж року він втік за кордон і перебуває в розшуку.

Хто замовник?

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: