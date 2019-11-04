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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Замовників Каті Гандзюк буде покарано, – Зеленський

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      Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників вбивства Гандзюк
      Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників вбивства Гандзюк / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що усіх замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк буде знайдено і покарано. Попри те, глава держави не прийшов на акцію вшанування її пам'яті у Києві.

      Обіцянку розслідувати справу Гандзюк президент опублікував у своєму фейсбуці.

      Читайте також: Акції пам'яті Каті Гандзюк розпочались по всій Україні: фото, відео

      Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю,
      – наголосив Зеленський.

      Активісти та батько Каті Віктор Гандзюк запрошували президента Зеленського долучитися до акції і поставити свічку в пам’ять про неї. Проте, глава держави на цей пікет не прийшов.

      "Я запрошував пана президента Зеленського, щоб він сьогодні вшанував з нами пам'ять Каті, показав, що він з нами по одну сторону, підтвердив розуміння проблеми системних нападів на активістів. Але він проігнорував нашу акцію", – написав активіст Віктор Коваленко.

       

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

      Кого покарали за напад на Катю?

      У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили й Олексію Левіну (Москаленку). Однак ще в серпні того ж року він втік за кордон і перебуває в розшуку.

      Хто замовник?

      Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

      Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк:

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Новини політики Володимир Зеленський
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