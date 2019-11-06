Справу Гандзюк не хотіли розслідувати, – Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у справі щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк є величезна проблема, і стосується вона групи прокурорів. Саме тому, тут відбулося мало зрушень.

Як підкреслив він у коментарі виданню LB.ua, у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк є величезна проблема, тому довелося змінити групу прокурорів, які цим питанням займалися. Чи був з боку прокурорів саботаж, Рябошапка прямо так і не відповів.

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За його словами, проблема полягає в тому, що справу Гандзюк не хотіли розслідувати з низки причин.

"Я про це не можу публічно говорити. Треба дуже багато зробити, щоб мати результат. Лише скажу, те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати", – підсумував очільник ГПУ.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: коротко

Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла близько року тому. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

Замовники злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

Кого вже покарали за напад на Катерину Гандзюк

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Але він утік за кордон і перебуває в розшуку.

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4 листопада в роковини смерті Катерині Гандзюк у 40 містах України пройшли акції пам’яті. Наймасштабніший пікет відбувся у Києві біля Офісу Президента.