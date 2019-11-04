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      Якими були останні слова Каті Гандзюк: мама активістки розповіла про смерть доньки

      428 Читать новость на русском
      Надія Гандзюк
      Надія Гандзюк / Укрінформ

      Мама загиблої херсонської активістки розповіла про останні слова, які незадовго до смерті сказала її донька. Надія Гандзюк також пригадала про підозрілу ситуацію, яка виникла у день нападу зловмисників на Катерину.

      Катя попрощалася з батьком у лікарні ввечері, 3 листопада. Вже вранці, коли він знову прийшов до медзакладу, вона була мертва. Про це на брифінгу розповіла мама загиблої активістки Надія Гандзюк, передає Укрінформ.

      Важливо: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      Коли вона помирала, останні слова, які вона сказала, коли прощалася з батьком, були такі: "Я їх недооцінила, а вони мене переоцінили". Коли він прийшов зранку до лікарні, о 8:40 Катя вже померла,
      – наголосила жінка.

      Вона також пригадала підозрілу ситуацію, що виникла в день нападу На Катерину, 31 липня. У будинку того дня відключили і світло, і ліфт, і водопостачання. Надія Гандзюк не вважає ситуацію випадковою.

      "І коли Катю облили кислотою, то жіночки, які працювали в невеликому магазині десь метрів за 10 від місця злочину, обливали її газованою водою, змивали цю кислоту. Ви думаєте, що відключили воду, світло і ліфт – і вона з сьомого поверху спускалася, і ці особи дивилися на неї у віконце, як вона спускалася і стояли на сходинках, чекали її, – то це не влада зробила, а наше ОСББ відключило? Я сумніваюся, дуже сумніваюся", – заявила мама активістки.

      Вона також додала: досі не може спокійно виходити на балкон. Там лежить наплічник Катерини, який врятував її від смерті на місці.

      Рюкзак прийняв значну частку тієї кислоти, зараз це купа чорного скислого бруду. Катя померла б на місці, якби не той рюкзак. А вона ще мужньо боролася, бо було сильне бажання жити,
      – пояснила мама Гандзюк.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      • На активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року.
      • Її облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку.
      • Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні.
      • Медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, проте її серце не витримало і 4 листопада 2018 року жінка померла в лікарні.
      • У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину: координатору замаху Сергію Торбіну (засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення), нападнику Микиті Грабчуку (6 років в'язниці), причетним до нападу Володимиру Васяновичу та В’ячеславу Вишневському (по 4 роки ув’язнення), Віктору Горбунову (3 роки в’язниці).
      • У причетності до вбивства підозрюють також Олексія Левіна, але він ще перебуває в розшуку.
      • Замовники злочину досі не встановлені й, відповідно, не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

      Що ще відомо про вбивство Катерини Гандзюк: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона
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