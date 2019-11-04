Какими были последние слова Кати Гандзюк: мама активистки рассказала о смерти дочери

Мама погибшей херсонской активистки рассказала о последних словах, которые незадолго до смерти сказала ее дочь. Надежда Гандзюк также вспомнила о подозрительной ситуации, возникшей в день нападения злоумышленников на Екатерину.

Катя попрощалась с отцом в больнице вечером, 3 ноября. Уже утром, когда он снова пришел в медучреждение, она была мертва. Об этом на брифинге рассказала мама погибшей активистки Надежда Гандзюк, передает Укринформ.

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Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с отцом, были такие: "Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла,

– отметила женщина.

Она также вспомнила подозрительную ситуацию, возникшую в день нападения на Екатерину, 31 июля. В доме в тот день отключили и свет, и лифт, и водоснабжение. Надежда Гандзюк не считает ситуацию случайной.

"И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то метров за 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Вы думаете, что отключили воду, свет и лифт – и она с седьмого этажа спускалась, и эти особы смотрели на нее в окошко, как она спускалась и стояли на ступеньках, ждали ее, – это не власть сделала, а наше ОСМД отключило? Я сомневаюсь, очень сомневаюсь", – заявила мама активистки.

Она также добавила: до сих пор не может спокойно выходить на балкон. Там лежит рюкзак Екатерины, который спас ее от смерти на месте.

Рюкзак принял значительную долю той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она еще мужественно боролась, потому что было сильное желание жить,

– объяснила мама Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

На активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года.

Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома.

Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.

Медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, однако ее сердце не выдержало и 4 ноября 2018 года женщина умерла в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления: координатору покушения Сергею Торбину (приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения), нападающему Никите Грабчуку (6 лет тюрьмы), причастным к нападению Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому (по 4 года заключения), Виктору Горбунову (3 года тюрьмы).

В причастности к убийству подозревают также Алексея Левина, но он еще находится в розыске.

Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

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