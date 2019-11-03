СБУ: Рідним підозрюваних у справі Гандзюк передавалися гроші від Левіна

Олексій Левін, який зараз перебуває у міжнародному розшуку, передавав гроші підозрюваним у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Гроші передавали для того, аби підозрювані мовчали, про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, пише "Громадське".

Важливо: Вбивство Гандзюк: замовник злочину був не один та інші деталі розслідування справи

Він додав, що фінансування наразі зупинено. Маяков , чи мав відношення до цього процесу Мангер.

Те, що фінансував Мангер безпосередньо, доказів не отримано, а те, що кошти надходили по команді Левіна, такі докази є,

– сказав він.

Олексію Левіну (Москаленку) підозру в організації вбивства оголосили у грудні 2018 року. Однак ще в серпні 2018 року він втік за кордон.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Гандзюк забрали до лікарні з 30% опіків тіла. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я активістки, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.