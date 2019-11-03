16:00
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      СБУ: Рідним підозрюваних у справі Гандзюк передавалися гроші від Левіна

      93 Читать новость на русском
      Рідним підозрюваних у справі Гандзюк передавалися гроші від Левіна за мовчання, — СБУ
      Рідним підозрюваних у справі Гандзюк передавалися гроші від Левіна за мовчання, — СБУ / novynarnia.com/

      Олексій Левін, який зараз перебуває у міжнародному розшуку, передавав гроші підозрюваним у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Гроші передавали для того, аби підозрювані мовчали, про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, пише "Громадське".

      Важливо: Вбивство Гандзюк: замовник злочину був не один та інші деталі розслідування справи

      Він додав, що фінансування наразі зупинено. Маяков , чи мав відношення до цього процесу Мангер.

      Те, що фінансував Мангер безпосередньо, доказів не отримано, а те, що кошти надходили по команді Левіна, такі докази є,
      – сказав він.

      Олексію Левіну (Москаленку) підозру в організації вбивства оголосили у грудні 2018 року. Однак ще в серпні 2018 року він втік за кордон.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Гандзюк забрали до лікарні з 30% опіків тіла. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я активістки, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

      Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

      blog_ava
      Я тобі голову відріжу, – Кива із погрозами знову потрапив у скандал: відео
      сьогодні
      3405
      Теги: Новини України СБУ Справа Катерини Гандзюк Розслідування Судді Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сьогодні , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 11107
      Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      сьогодні , 07:00 Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      Ірина Поліщук 1200
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 листопада , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 1153
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 листопада , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1892
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 листопада , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 1127
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук