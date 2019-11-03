СБУ: родным подозреваемых по делу Гандзюк передавались деньги от Левина

Алексей Левин, который сейчас находится в международном розыске, передавал деньги подозреваемым в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Деньги передавали для того, чтобы подозреваемые молчали, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишет "Громадское".

Важно: Убийство Гандзюк: заказчик преступления был не один и другие детали расследования дела

Он добавил, что финансирование пока приостановлено. Маяков, имел ли отношение к этому процессу Мангер.

То, что финансировал Мангер напрямую, доказательств не получено, а то, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть,

– сказал он.

Алексею Левину (Москаленко) подозрение в организации убийства объявили в декабре 2018 года. Однако еще в августе 2018 года он бежал за границу.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Гандзюк забрали в больницу с 30% ожогов тела. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье активистки, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.