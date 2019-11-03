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      СБУ: родным подозреваемых по делу Гандзюк передавались деньги от Левина

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      Родным подозреваемых в деле Гандзюк передавались деньги от Левина за молчание, – СБУ
      Родным подозреваемых в деле Гандзюк передавались деньги от Левина за молчание, – СБУ / novynarnia.com/

      Алексей Левин, который сейчас находится в международном розыске, передавал деньги подозреваемым в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Деньги передавали для того, чтобы подозреваемые молчали, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишет "Громадское".

      Важно: Убийство Гандзюк: заказчик преступления был не один и другие детали расследования дела

      Он добавил, что финансирование пока приостановлено. Маяков, имел ли отношение к этому процессу Мангер.

      То, что финансировал Мангер напрямую, доказательств не получено, а то, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть,
      – сказал он.

      Алексею Левину (Москаленко) подозрение в организации убийства объявили в декабре 2018 года. Однако еще в августе 2018 года он бежал за границу.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Гандзюк забрали в больницу с 30% ожогов тела. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье активистки, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

      Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Дело Екатерины Гандзюк СБУ Судьи
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