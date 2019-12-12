Павел Шеремет: как жил, где работал и почему был убит

Убийство Павла Шеремета стало красным маркером для украинской правоохранительной системы. Основные факты о журналисте и общественном деятеле – в материале 24 канала.

Кем был Павел Шеремет

Павел Шеремет был российско-украинским журналистом, который родился в Беларуси. На родине он недолго работал в банковской сфере, впоследствии занялся журналистикой. Работал корреспондентом на канале, который сейчас называется "Первый канал". Открыто критиковал режим президента Александра Лукашенко. В 1997 году в Белоруссии его арестовали и дали 2 года условно. Президент лишил его гражданства.

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Тогда Павел эмигрировал в Россию, где он продолжил работать на "Первом канале". Он вел программу "Время". Даже получил премию ТЭФИ.

В 2013 году сменил работу и перешел на "Общественное телевидение России" (ОТР). В то же время, писал статьи на политическую тематику для нескольких изданий, в том числе и украинских. Среди них были: "Огонек", "Белорусский партизан", "Украинская правда".



Павел Шеремет был известным и уважаемым журналистом / Фото 24 канала

Пять лет до своей смерти Павел жил в Украине. Окончательно поселился в украинской столице после Революции Достоинства. Тогда же он ушел из ОТР. Ведь его взгляды на события в Украине существенно отличались от мыслей российской власти.

Как убили Павла

20 июля 2016 года в центре Киева погиб известный журналист Павел Шеремет. В тот день примерно в 7 утра, на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого взорвалось красное авто "Субару", в салоне которого был один человек – Павел Шеремет. Машина, на которой ехал Павел принадлежала руководителю "Украинской правды" Елене Притуле. Мужчина ехал один в студию, где должен был вести авторскую программу.

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Когда журналиста вытащили из машины, он еще был жив. Однако, травмы, полученные от взрыва, были настолько сильными, что он умер в карете скорой помощи.

Согласно данным полиции, камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая закладывала взрывчатку и ее сообщника.

Первая реакция

Первая реакция на трагедию полиции и представителей власти была быстрой. Много иностранных государств были обеспокоены этой трагедией. Так, посольство США, посол ЕС в Киеве, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали украинскую власть расследовать убийство журналиста и наказать виновных. А на место чрезвычайного происшествия прибыли "высокие чины". Они активно убеждали, что это дело чести, которое быстро раскроют. Пятый президент Петр Порошенко расследование убийства называл делом чести, обещая приложить максимальные усилия и сотрудничать с европейскими и американскими коллегами.

Тогдашний глава государства собрал в своей администрации совещание глав силовых ведомств Украины, по итогам которого было принято решение создать оперативную группу в состав которой вошли бы сотрудники полиции и Службы безопасности.

Смотрите видеотрансляцию с брифинга МВД насчет задержания подозреваемых в убийстве Шеремета:

Позже даже решили привлечь к расследованию иностранных следователей, речь шла о представителях ФБР.

Правоохранители пытались демонстрировать оперативную и слаженную работу, уверяя, что для расследования объединяют усилия различных служб.

По версии правоохранителей, которую они озвучили в первый день расследования, под сиденье водителя заложили взрывное устройство. Позже версию несколько изменили, сказав, что взрывчатку сделали из элементов противопехотной мины и магнитами закрепили на днище машины с внешней стороны. Причиной смерти стали травматический шок и большая кровопотеря.

Версии убийства

В СМИ можно было услышать много различных версий убийства известного журналиста. Прежде всего речь шла о профессиональной деятельности журналиста. Он беспощадно критиковал в своих статьях белорусскую и российскую власть.

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Называли и версию – по личным мотивам. Конфликт интересов в его личной жизни.

Еще одна версия – так называемый российский след. Мол, убили известного журналиста для дестабилизации ситуации в Украине. В пользу этой версии было то, что взрыв произошел накануне многотысячного крестового похода в центре Киева, который должен был пройти 27 июля (организатор Церковь Московского патриархата). Украинские силовики заявляли, что массовое скопление верующих может стать удобной мишенью для разного рода провокаций.

Новый поворот: подозреваемые

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. На брифинге руководители правоохранительных органов заявили о том, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает минимум пятерых. В частности, речь идет о медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь, враче и волонтере Юлие Кузьменко, музыканте и добровольце Андрее Антоненко, добровольцах Инне и Владиславе Грищенко.



К убийству Шеремета вероятно причастны те, кого не могли даже заподозрить / Фото 24 канала

Согласно мнению правоохранителей, вероятно Юлия Кузьменко вместе с Андреем Антоненко закладывали взрывчатку, а Яна Дугарь – исследовала местность перед взрывом за несколько дней.

Чтобы прийти к такому выводу следствие провело анализ походки фигурантов. Для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании – Айрон Бирч.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, чтобы установить этих людей пришлось проанализировать огромное количество различной информации. Как следствие, удалось выяснить, что эти люди засветились в различных делах. Сначала они даже не выглядели как группа. Помогли правоохранителям это узнать косвенные доказательства и записи телефонных разговоров. В частности, и одно из фото, изложенных ими в социальных сетях, на котором они изображены все вместе.

Проанализировав информацию насчет 35 фактов подобных преступлений, следствие из четырех основных версий убийства Шеремета – ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация – остановилось на последней – дестабилизация ситуации в государстве, путем убийства известного лица,

– заявил Евгений Коваль.

Выявить подозреваемых в преступлении удалось лишь проанализировав много других подрывов. В частности, внимание следователей привлекли два преступления: подрыв электроопоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в Косово Ивано-Франковской области летом 2018 года. Где использовали очень похожее взрывное устройство.

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Евгений Коваль отметил, что во время работы полицейские совершили 800 изъятий документов и информации. В частности, у мобильных операторов. Также допросили более 3700 человек; назначили и провели 47 экспертиз; обработали 570 домов и примерно 4300 квартир; проанализировали более 80 миллионов телефонных соединений и 40 тысяч абонентов; исследовали видеозаписи с 221 камеры наблюдения (продолжительность записей составляла от 5 до 2 месяцев). Лишь проведя такую ​​колоссальную работу правоохранителям удалось составить схему возможного движения преступников и выйти на их след.

Однако, правоохранителям еще необходимо выявить заказчиков убийства, ведь сейчас речь идет о взятии под стражу вероятных убийц.

Видео: что известно об убийстве Павла Шеремета