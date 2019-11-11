Правительство Гончарука: о первых победах и провалах молодых реформаторов

Насколько правильны объявленные приоритеты нового правительства во главе с Гончаруком? Какое из министерств работает лучше, а кого ожидает замена? Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский проанализировал для 24 канала работу правительства за первые месяцы.

Рост экономики на 40% в течение пяти лет возможен при определенных условиях

Как оцените курс нового правительства Алексея Гончарука, а также проект Госбюджета-2020?

Фактически это бюджет правительства Гройсмана с некоторыми правками. С точки зрения экономической идеологии предыдущее и нынешнее правительства стоят на принципах макроэкономической стабильности и умеренной правоцентристской политики.

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Госбюджет ориентирован на частный, а не государственный сектор. Дефицит бюджета несколько ниже, чем на 2019 год. Времени не было, чтобы принципиально все менять. Но это говорит и об умеренности правительства. И предыдущее правительство не оставило гигантских дыр.

Гончарук анонсирует 40% роста экономики через пять лет. Возможно ли это, учитывая определенные правительством приоритеты?

Добиться роста экономики на 40% за пять лет возможно. Но нужно делать действительно радикальные вещи в экономической политике и вопросе правовластия. В экономической политике – это открытие рынка земли по максимально либеральной модели, чтобы в Украину зашло больше иностранных инвестиций. Быстрая приватизация крупных государственных предприятий с целью привлечения больших инвестиций.



Кабмин Гончарука / Инфографика 24 канала

Параллельно должны быть шаги в правовластии. Недопуск возвращения "Приватбанка" или выплаты компенсации его прежним собственникам, что является предпосылкой программы сотрудничества с МВФ. И разрушение ключевых коррупционных рейдерских схем, которые препятствуют инвестициям. Без оглядки на политические компромиссы или целесообразность. В этих условиях на 5-7% ежегодный рост возможен. Иначе будем тлеть с 3% ВВП. И надежды украинских избирателей постепенно рассеются.

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Кабмин называет себя правительством технократов. Их критикуют, обвиняя, что чиновники должны быть политиками. Видите ли вы этот технократизм в работе? Нужны ли технократы для проведения объявленных реформ?

В Украине политическое правительство невозможно. У нас или технократы, или казнокрады. Когда мы говорим о правительстве технократов, это не значит, что они не имеют государственной политики. В технократов должно быть четкое экспертное видение того, какой будет политика в соответствующей сфере. Если министр образования – то надо увеличивать или уменьшать финансирование высшего, среднего, дошкольного образования. Министерство экономики – продавать или нет землю иностранцам, усиливать или нет регулирование в секторах. В развитых демократиях правительство имеет позиции, что является частью партийной платформы. Но в Украине это смешанные понятия.

Министерства экономики и финансов имеют слабые места, но они эффективны

Что успел сделать министр экономики Тимофей Милованов, который объявил о пяти приоритетах в работе? Правильно ли Министерство экономики прокладывает стратегию?

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Министерство экономики по объему выполненной работы – одно из лидеров. Несмотря на осложнения. Во-первых, большие масштабы ответственности самого министерства. Во-вторых, присоединение к нему бывшего аграрного министерства. В результате министерство экономики смогло сформировать свой законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, найти компромиссный вариант. Кроме того, много сделано в направлении приватизации госпредприятий.

Слабое место министерства – земельный законопроект надо было принимать в турборежиме и не позволять политизировать этот вопрос. Сейчас есть заинтересованные стороны, которые хотят сохранить "серые" и "черные" схемы в аграрном секторе. Они пытаются затянуть процесс. Второе – недостаточно сильная коммуникация. Общественное восприятие министерства слабее, чем должно быть.

А минфин? Говорили, что руководительнице Оксане Маркаровой, которая осталась с предыдущего правительства, дали время до конца года, чтобы показать себя?

В классических политических правительствах министр финансов часто является ключевым в реализации видения экономической политики партии-победителя. У нас Министерство финансов охраняет трудно завоеванную макроэкономическую стабильность.



Маркаровой дали полгода, чтобы показать себя? / Фото Минфина

Главные задачи – улучшение администрирования налогов и работы таможни. Ведь основная проблема развития экономики – не ставки налогов, а их администрирование. То же самое касается таможни. Украинские компании в рамках зоны свободной торговли с ЕС могли бы получать больше выгоды. Но эти возможности не используются из-за невозможности провозить быстро наши товары через таможню. Не говоря о контрабанде, неравных правилах игры для импортеров.

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Работа по Госбюджету профессиональная. Маркаровой удалось сохранить рабочие отношения с различными политическими силами в условиях кардинального изменения политической элиты. Это привело к тому, что на все денег хватает в условиях не самой сильной экономики.

Возможна ли замена Маркаровой?

Сохранение макроэкономической стабильности – предпосылка любого роста. Лучше дать Маркаровой возможность занимать четкую позицию по налоговой и бюджетной политике. Команда Минфина – не слабое звено по сравнению с другими. Это профессиональное министерство.

Министерство инфраструктуры громко рассказывало о себе, новые проекты, призывали инвесторов... Министр Криклий сможет воплотить это в жизнь?

Инфраструктура – долгосрочные проекты. Давать сейчас оценку сложно. Надо учитывать определенные критерии оценки. Это разрушение коррупционных схем на госпредприятиях. Процессы приватизации и передачи в концессию активов, которые более эффективно могут управляться частным сектором.

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Главным должно быть использование возможностей, которые нам дают ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. В Украине нет дешевого капитала. В отличие от Польши, Словакии, отсутствуют субсидии в ЕС, за счет чего и строилась инфраструктура в той же Польше. Наш единственный способ – брать дешевые кредиты в ЕБРР и Европейском инвестиционном банке на развитие инфраструктуры и быстро осваивать.

Министерство здравоохранения пошло по неверному пути

А как дела в Министерстве образования?

Программа министерства одна из лучших. Есть четкая связь с потребностями рынка труда. Менять систему образования, чтобы удовлетворить потребности рынка труда и экономики в целом. Мы не просто образовательная система, которая работает, чтобы пропустить какое-то количество студентов. Ставится вопрос: для чего мы их обучаем? Есть хорошая синергия с Министерством экономики по спросу и предложениям.

А Министерство здравоохранения?

С Министерством здравоохранения сложнее. Вопрос: стоило ли так сильно менять команду? Все говорили: реформа правильная, но тех, кто ее придумал и ввел, надо поменять. Этот диссонанс продолжился после новых назначений. Сама руководительница Зоряна Скалецкая вместо того, чтобы это сгладить и продолжить осуществление реформ, сделала кадровые шаги, которые привели к конфликту. Самое слабое министерство, а министр – претендент на замену.



Скалецкая – первый претендент на замену в правительстве? / Фото УП

Министерство энергетики объединили с экологией. Правильное ли слияние?

Мы не услышали содержательных аргументов об объединении этих двух министерств. Есть очевидные риски. Существует большая часть так называемой грязной энергетики – угольные ТЭС и угледобыча. Это противоречит прямым целям министерства экологии. Нужен компромисс. Но может быть и наоборот. Более слабую экологическую часть "заклюют". Ее не будет слышно. Полноценный министр подавал бы и отстаивал бы свои позиции по уменьшению загрязнения окружающей среды.

Что касается результатов, то говорится о длинных проектах. Но есть сложный зимний период, который надо пройти энергосистеме в условиях сильного врага – России, которая заинтересована, чтобы создавать нам проблемы и оказывать давление из-за поставок энергоресурсов. Уровень тактического руководства мы увидим весной.

Что касается больших проектов развития энергосистемы, газотранспортной системы, то, что мы в управлении этим сектором получили от предыдущего правительства, ухудшить нельзя. Энергетическая часть правительства Гройсмана была слабой.

А Минюст?

Минюст одно из ключевых министерств. Но хватит ли сил для разрушения рейдерских схем, которые реализуются почти при содействии предыдущего руководства? За этим стоят большие деньги и интересы, нужны большие усилия и мужество, чтобы это преодолеть. Потому 5-7% экономического роста мы не достигнем.

Есть еще одно объединенное Министерство культуры, информполитики молодежи и спорта.

Формирование единого культурно-информационного поля страны – хороший стратегический приоритет. С экономической точки зрения тоже. Украине не хватает сильного бренда, четкого восприятия. В чем сильные стороны Украины, чем интересны миру?

Гончарук – политик, а не технократ

Насколько Гончарук лидер и эффективный премьер?

Есть вопросы системности управления, производительности правительства. Сколько правильных решений Кабмин способен выдавать за условно месяц работы. И показатели не идеальны. На определенном этапе это можно списать на начало работы.



Удастся ли Гончаруку воплотить обещанные реформы? / Фото Facebook

Есть разрушение механизмов, которые были при предыдущем правительстве. Но лучше человек с правильными принципами и идеологией, чем идеальный руководитель, который не имеет никаких принципов.

Каким вы считаете Гончарука?

Вопрос, насколько Гончарук будет готов идти на плохие компромиссы. Он называет Кабмин правительством технократов. Но сам, по сути, политик. Гончарук возглавлял политическую партию ("Сила людей" – прим. 24). Человек, который внутренне является технократом, не борется во внутрипартийной конкуренции за должность председателя. Это означает, что он видит себя, как политика. Тогда надо занимать четкие политические позиции. А не просто быть частью команды какой-то фамилии.

Когда можно оценить деятельность правительства в целом?

Где-то весной 2020 года. Зима – своего рода испытание. За пол года полноценной работы не будет оснований говорить, что в чем-то не разобрались.