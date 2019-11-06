Особенности бюджета-2020: старая песня на новый лад?

Кабмин Украины презентовал доработанный проект бюджета-2020. Чиновники утверждают, что существенно изменили смету между первым и вторым чтением. Сайт 24 канала разбирался, какие цифры заложены в бюджете-2020 и как с ними будет жить страна круглый год.

Осовремененный бюджет-2020

Представляя государственную смету, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "это бюджет развития государства и безопасности людей".

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"Сформировать бюджет развития в нынешних условиях – задача не из простых. Тем более, этот и следующий год – пиковые с точки зрения погашения и обслуживания наших внешних обязательств. Для обеспечения надлежащего уровня социальной поддержки и социальной защиты вся наша работа направлена ​​на повышение социальных стандартов и благосостояния каждой украинской семьи", – отметил Гончарук.



Правительство презентовало бюджет-2020 / Фото пресс-служба КМУ

Но председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, убежден, что проект бюджета-2020 – копия нынешней государственной сметы.

Структура доходной и расходной частей, соотношение распределения государственных средств между центральным и местными бюджетам – аналогична смете в этом году,

– говорит эксперт.

Мнение эксперта: В бюджете-2020 учли интересы кредиторов, а не людей

Новак считает, что в проекте бюджета-2020 – новаторства нет, так правительство пошло легкой дорогой: взяло нынешний бюджет, добавило к каждой статье показатель инфляции (где-то чуть больше, где-то чуть меньше) и мы получили бюджет-2020.

Подзабытая "социалка"

Оценивая проект бюджета, эксперты отмечают, что в нем уменьшено количество средств, предусмотренных для субсидиальных программ. Он не учитывает ожидания позитивных изменений в социальной политике, которые желательно было бы выполнить, учитывая пожелания простых граждан. Прежде всего речь идет о социально уязвимых слоях населения (пенсионерах, инвалидах, чернобыльцах и т.д.).

Бюджет-2020 составлен по консервативному сценарию, который преимущественно разрабатывался министром финансов Оксаной Маркаровой. Это свидетельствует о том, что в нем учтены пожелания наших международных кредиторов. С точки зрения стабильности финансовой системы – это правильно. Но, с точки зрения стратегии и ожиданий простых граждан – не очень,

– отмечает политолог Олег Постернак.

Как правительство представило бюджет-2020, смотрите в сюжете:

Таким образом, правительство, можно сказать, обслуживает интересы международных кредиторов. Хотя такая позиция может вызвать определенные предостережения – у нас практически нет выхода, поскольку мы зависим от позиции кредиторов и вынуждены прислушиваться к их пожеланиям.

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На самом деле, если активнее бороться с контрабандой и теневой экономикой, уменьшить коррупционные риски – украинский бюджет получит немало средств, которые можно направить на повышение социальных стандартов. Но это должно происходить параллельно с увеличением инвестиций, модернизацией управленческих практик, в частности, государство в смарфоне и э-демократия. Это умные вещи, которые дадут результат.

Развитие или стагнация?

Интересно, что почти все правительства Украины называли свои сметы "бюджетами развития". Хотя, представляя бюджет на 2020 год, премьер Гончарук говорил, что треть сметы – обслуживание госдолга, еще треть – социальные выплаты. А собственно на развитие выделена мизерная часть.



Люди ожидают от правительства увеличения соцвыплат / Фото 24 канала

Однако, бюджет как таковой не может быть источником развития. За это направление должны "отвечать" инвестиции. Чтобы они приходили в Украину, нужен целый комплекс действий. Государственная смета, в этой ситуации, может только способствовать этому. К примеру, в случае реализации определенных масштабных инфраструктурных проектов, где госбюджет берет на себя часть расходов или правительство дает определенные гарантии. Или в случае, когда речь идет о договоре концессии, государственно-частном партнерстве и тому подобное.

В то же время, чиновники могли бы внести свой вклад в улучшение инвестиционного климата. Ведь сейчас основная преграда для инвесторов – даже не коррупция, о чем часто говорят, а непредсказуемость действий правительства и НБУ. При таких условиях, вкладывать большие деньги в страну никто не будет. Объясняется украинская непредсказуемость просто: инвесторов пугает желание наших чиновников чуть ли не ежеквартально менять пошлину, акцизы и т.

Прогнозируемость начинается от главного – стратегии. То есть от экономической модели, которую действующее правительство также не предложило. Инвесторам непонятно – какую экономику мы собираемся выстраивать – индустриальную, аграрную, транзитную или ресурсную зону в центре Европы. Это основная причина всех наших бед,

– добавляет Новак.

Поэтому, впереди у правительства еще много работы, ведь обычные украинцы, как это ни банально звучит, ожидают реального улучшения жизни.

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Главные цифры бюджета / Инфографика 24 канала