В бюджете-2020 учли интересы кредиторов, а не людей: мнение эксперта

Долгое время государственная социальная политика была отдана на растерзание интересам МВФ, монетарным практикам НБУ и правительству, которые сокращали объем расходов. Такое убеждение выразил политолог Олег Постернак в комментарии 24 канала.

По мнению эксперта, проект бюджета-2020 учитывает не все ожидания положительных изменений в социальной политике, которые желательно было бы выполнить, учитывая пожелания простых граждан. Прежде всего речь идет о социально уязвимых слоях населения (пенсионерах, инвалидах, чернобыльцах и тому подобное).

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В проекте бюджета уменьшено количество средств на субсидии и не только. Смета составлена по консервативному сценарию, что может свидетельствовать – в нем прежде всего учтены пожелания наших международных кредиторов. С точки зрения стабильности финансовой системы – это правильно, но по стратегии и ожиданиям простых граждан – не очень,

– добавляет Постернак.

Подробнее о бюджете-2020, смотрите в видео:

Эксперт добавляет: фактически, правительство обслуживает в первую очередь интересы международных кредиторов и западной финансовой олигархии. "Хоть это и может соответствовать определенным препятствиям, у нас нет выхода и мы зависим от позиции кредиторов и вынуждены прислушиваться к их пожеланиям, все же правительство в принципе должно состоять из украинских политиков и чиновников, которые прежде всего заботятся о своей стране", – резюмирует Постернак.

Важно: Что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

Главные цифры бюджета-2020 / Инфографика 24 канала