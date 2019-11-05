20:04
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В бюджете-2020 учли интересы кредиторов, а не людей: мнение эксперта

      98 Читати новину українською
      Презентация проекта бюджета-2020
      Презентация проекта бюджета-2020 / Пресс-служба КМУ

      Долгое время государственная социальная политика была отдана на растерзание интересам МВФ, монетарным практикам НБУ и правительству, которые сокращали объем расходов. Такое убеждение выразил политолог Олег Постернак в комментарии 24 канала.

      По мнению эксперта, проект бюджета-2020 учитывает не все ожидания положительных изменений в социальной политике, которые желательно было бы выполнить, учитывая пожелания простых граждан. Прежде всего речь идет о социально уязвимых слоях населения (пенсионерах, инвалидах, чернобыльцах и тому подобное).

      Читайте также: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете-2020

      В проекте бюджета уменьшено количество средств на субсидии и не только. Смета составлена по консервативному сценарию, что может свидетельствовать – в нем прежде всего учтены пожелания наших международных кредиторов. С точки зрения стабильности финансовой системы – это правильно, но по стратегии и ожиданиям простых граждан – не очень,
      – добавляет Постернак.

      Подробнее о бюджете-2020, смотрите в видео:

       

      Эксперт добавляет: фактически, правительство обслуживает в первую очередь интересы международных кредиторов и западной финансовой олигархии. "Хоть это и может соответствовать определенным препятствиям, у нас нет выхода и мы зависим от позиции кредиторов и вынуждены прислушиваться к их пожеланиям, все же правительство в принципе должно состоять из украинских политиков и чиновников, которые прежде всего заботятся о своей стране", – резюмирует Постернак.

      Важно: Что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

      бюджет-2020, проєкт бюджету на наступний рікГлавные цифры бюджета-2020 / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      3051
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет Верховная Рада Бюджет 2020 Законодательство Транш МВФ МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?
      сегодня , 20:01 Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?
      Інна Жолобович 7
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 18:01 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 363
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      70
      Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      сегодня , 17:00 Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      Закарпатський Легіон 733
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сегодня , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 3872
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук