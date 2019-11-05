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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      У бюджеті-2020 врахували інтереси кредиторів, а не людей: думка експерта

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      Презентація проєкту бюджету-2020
      Презентація проєкту бюджету-2020 / Пресслужба КМУ

      Тривалий час державна соціальна політика була віддана на поталу інтересам МВФ, монетарних практик НБУ та уряду, які скорочували обсяг витрат. Таке переконання висловив політолог Олег Постернак у коментарі 24 каналу.

      На думку експерта, проєкт бюджету-2020 враховує не всі очікування позитивних змін у соціальній політиці, які бажано було б виконати, зважаючи на побажання простих громадян. Передовсім йдеться про соціально вразливі верстви населення (пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців тощо).

      Читайте також: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020

      В проєкті бюджету зменшено кількість коштів на субсидії і не лише. Кошторис складено за консервативним сценарієм, що може свідчити – в ньому передовсім враховані побажання наших міжнародних кредиторів. З точки зору стабільності фінансової системи – це правильно, але щодо стратегії та очікувань простих громадян – не дуже,
      – додає Постернак.

      Детальніше про бюджет-2020, дивіться у відео:

       

      Експерт додає: фактично, уряд обслуговує в першу чергу інтереси міжнародних кредиторів та фінансової західної олігархії. "Хоч це і може відповідати певним пересторогам, у нас немає виходу і ми залежимо від позиції кредиторів і змушені дослухатись до їхніх побажань, все ж уряд в принципі має складатись з українських політиків та чиновників, які передовсім дбають про свою країну", – резюмує Постернак.

      Важливо: Що буде з пенсіями та субсидіями у 2020-му

      бюджет-2020, проєкт бюджету на наступний рік
      Головні цифри бюджету-2020 / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020
      сьогодні
      11299
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Гроші Бюджет Верховна Рада Бюджет 2020 МВФ Транш МВФ Законодавство
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