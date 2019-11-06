Особливості бюджету-2020: стара пісня на новий лад?

Кабмін України презентував доопрацьований проєкт бюджету-2020. Посадовці стверджують, що суттєво змінили кошторис між першим і другим читанням. Сайт 24 каналу розбирався, які цифри закладені в бюджеті-2020 та як з ними буде жити країна цілий рік.

Осучаснений бюджет-2020

Представляючи державний кошторис, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "це бюджет розвитку держави і безпеки людей".

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"Сформувати бюджет розвитку в теперішніх умовах – задача не з простих. Тим більше, цей і наступний рік – пікові з точки зору погашення та обслуговування наших зовнішніх зобов'язань. Для забезпечення належного рівня соціальної підтримки та соціального захисту вся наша робота спрямована на підвищення соціальних стандартів та добробуту кожної української родини", – наголосив Гончарук.



Уряд презентував бюджет-2020 / Фото пресслужба КМУ

Але голова Комітету економістів України Андрій Новак, переконаний, що проєкт бюджету-2020 – копія цьогорічного державного кошторису.

Структура доходної та витратної частин, співвідношення розподілу державних коштів між центральним та місцевими бюджетам – аналогічна цьорогічному кошторису,

– каже експерт.

Думка експерта: У бюджеті-2020 врахували інтереси кредиторів, а не людей

Новак вважає, що в проєкті бюджету-2020 – новаторства немає, бо уряд пішов найлегшою дорогою: взяв цьогорічний бюджет, додав до кожної статті показник інфляції (десь трохи більше, десь трохи менше) і ми отримали бюджет-2020.

Підзабута "соціалка"

Оцінюючи проєкт бюджету, експерти наголошують, що в ньому зменшено кількість коштів, передбачених для субсидіяльних програм тощо. Він не враховує очікування позитивних змін у соціальній політиці, які бажано було б виконати, враховуючи побажання простих громадян. Передовсім йдеться про соціально вразливі верстви населення (пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців тощо).

Бюджет-2020 складено за консервативним сценарієм, який переважно розроблявся міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Це свідчить про те, що в ньому враховані побажання наших міжнародних кредиторів. З точки зору стабільності фінансової системи – це правильно. Але, з точки зору стратегії та очікувань простих громадян – не дуже,

– зазначає політолог Олег Постернак.

Як уряд презентував бюджет-2020, дивіться в сюжеті:

Таким чином, уряд, можна сказати, обслуговує інтереси міжнародних кредиторів. Хоч така позиція може викликати певні перестороги – у нас фактично немає виходу, оскільки ми залежимо від позиції кредиторів і змушені дослухатись до їх побажань.

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Насправді, якщо активніше боротися з контрабандою і тіньовою економікою, зменшити корупційні ризики – український бюджет отримає чимало коштів, які можна спрямовувати на підвищення соціальних стандартів. Але це має відбуватись паралельно зі збільшенням інвестицій, модернізацією управлінських практик, зокрема, держава в смарфоні та е-демократія. Це розумні речі, які дадуть результат.

Розвиток чи стагнація?

Цікаво, що майже всі уряди України називали свої кошториси "бюджетами розвитку". Хоча, презентуючи бюджет на 2020 рік, прем'єр Гончарук говорив, що третина кошторису – обслуговування держборгу, ще тритина – соціальні виплати. А власне на розвиток виділено мізерну частину.



Люди очікують від уряду збільшення соцвиплат / Фото 24 каналу

Проте, бюджет як такий не може бути джерелом розвитку. За цей напрямок мають "відповідати" інвестиції. Щоб вони приходили в Україну, потрібен цілий комплекс дій. Державний кошторис, в цій ситуації, може лише посприяти цьому. Приміром, в разі реалізації певних масштабних інфраструктурних проєктів, де держбюджет бере на себе частину витрат чи уряд дає певні гарантії. Або у випадку, коли йдеться про договір концесії, державно-приватне партнерство тощо.

В той же час, урядовці могли б зробити свій внесок у покращення інвестиційного клімату. Бо нині основна перепона для інвесторів – навіть не корупція, про що часто говорять, а непрогнозованість дій уряду та НБУ. За таких умов, вкладати великі гроші в країну ніхто не буде. Пояснюється українська непрогнозованість просто: інвесторів лякає бажання наших чиновників чи не щоквартально змінювати мито, акцизи тощо.

Прогнозованість починається від головного – стратегії. Тобто від економічної моделі, яку діючий уряд також не запропонував. Інвесторам незрозуміло – яку економіку ми збираємось вибудовувати – індустріальну, аграрну, транзитну чи ресурсну зону в центрі Європи. Це основна причина всіх наших бід,

– додає Новак.

Тож, попереду в уряду ще багато роботи, адже звичайні українці, як це не банально звучить, очікують реального покращення життя.

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Головні цифри бюджету / Інфографіка 24 каналу