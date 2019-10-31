Как пиар помогал реформировать Грузию, – экс-посол Катамадзе

Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, что нужно сделать, чтобы украинцы начали доверять банкам и сколько денег прячется "в тени" – читайте во второй части интервью с экс-послом Грузии в Украине, а ныне главой Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе.

Читайте первую часть интервью с Григолом Катамадзе "Почему Украина не защитил Будапештский меморандум".

Наладить диалог

Как сейчас сотрудничает Ассоциация налогоплательщиков с Верховной Радой и депутатами?

Очень активно! Сейчас очень важно изменить практически все украинское законодательство, чтобы развивался бизнес и общество. Активно приобщаемся к парламентским рабочим группам. К примеру, после регистрации первого законопроекта о Бюро финансовых расследований подали к нему много замечаний. 90% наших предложений уже учтены. Самое главное – наличие политического решения о необходимости забрать у правоохранительных органов функции по контролю бизнеса и передать их Бюро финансовых расследований.

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Значит законопроект о бюро могут принять во втором чтении уже в ближайшее время?

Надеюсь, это произойдет до 1 декабря, чтобы мы быстро начали создавать эту структуру.

Кто такой Григол Катамадзе? Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

Как быстро может начать работать Бюро финрасследований?

Важно, чтобы в эту структуру пришли специалисты, которые будут делать полезные для Украины вещи. Еще осталось решить важный вопрос – какой должна быть зарплата. Говорят, что 60 тысяч гривен – достаточная сумма для главы такой структуры, но надо учитывать специфику его работы. Бюро будет заниматься крупными финансовыми проблемами, поэтому есть существенные коррупционные соблазны и зарплата работников не может быть низкой. Конечно, оклады не застрахуют от соблазнов, но глова такого ведомства не должен думать, где взять деньги, чтобы прокормить свою семью.

По моему убеждению, глава службы должен получать не менее главы НБУ. А также должны быть обеспечены соответствующие условия социальной защиты. Очень важно, кого выберут на этот пост. Ведь роль личности в истории еще никто не отменял.



Необходимо не только критиковать власть, а предлагать решения / Фото Ростислав Лабенский, 24 канал

Налоги по-новому

Каких изменений требует Налоговый кодекс?

Через год после избрания меня президентом Ассоциации налогоплательщиков я собрал наших членов и обратился к ним с такими словами: если мы считаем себя специалистами в области налогов и у нас есть амбиции, если мы можем сделать что-то полезное для страны, давайте не просто критиковать власть, а предлагать определенные идеи. Тогда я призвал разработать проект нового Налогового кодекса. Однако не брать за основу польский или любой другой, а создать собственный. Многие участники ассоциации работали в налоговой, таможенной и других службах. Поэтому нужно объединить их знания и усилия, чтобы разработать законодательство, которое было бы полезным для развития украинского бизнеса.

В 2016 году мы впервые на форуме UKRAINE LEVEL UP презентовали проект Налогового кодекса. Тогда узнали – бизнес хочет системных изменений в налоговой системе. Остальное – нюансы, которые требуют совершенствования.

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По вашему мнению, как должен работать микробинес?

Еще в 2016 году я предлагал, чтобы предприниматели с оборотом в год 2,5 миллиона гривен платили фиксированный налог, и чтобы было как можно больше самозанятых людей. Если у предпринимателя есть возможность работать с оборотом 2,5-3 миллиона гривен в год, то он становится богаче. Зачем ему устанавливать расчетный аппарат или что-то другое?!

Тогда мы интересовались мнением предпринимателей, и они заявляли о готовности заплатить 1 тысячу гривен, но при условии, чтобы к ним бы ежедневно не приходила налоговая, прокуратура, СБУ, полиция...

Мы предложили изменить систему, собрать абсолютно все функции по контролю над бизнесом и основать один орган, который будет заниматься правонарушениями в экономике. И в предвыборный период Владимира Зеленского это был один из его лозунгов – создать Бюро финансовых расследований. Сейчас уже есть законопроект, разработанный по инициативе президента.

Действенный пиар

Как вы оцениваете такие законодательные инициативы как введение кэшбека и электронных чеков?

Очень важно, что такие законы принимаются. В свое время, когда реформировали грузинскую службу доходов (куда входит таможенная и налоговая служба), тоже пытались ввести установление расчетного аппарата. Это была большая проблема. Политики пытались выводить на митинги людей, только чтобы этот закон не заработал.

Служба доходов разработала лотерею, где наибольшая премия составляла 30 тысяч долларов. Разыгрывали деньги среди тех, у кого был фискальный чек на товар. Вы не представляете – люди не покупали там, где не выдавали чеки. Это работало полгода. Сегодня в Грузии расчетные аппараты – обычное дело.

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Думаю, стоит делать такие вещи. Кэшбек – это очень нужно. Сейчас еще трудно сказать, как это сработает. Если налоговая будет активно популяризировать новации – все будет хорошо. В Грузии это сработало благодаря качественной пиар-кампании. И несмотря на противников изменений, которые искали недостатки и постоянно о них говорили.

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Амнистия капитала – это хорошая инициатива, но может ли она дать положительный результат в Украине?

Нам нужно не только принять новый Налоговый кодекс, но и закон о финансовой амнистии.

Хочу подчеркнуть – не всегда нужно смотреть на опыт других стран. Необходимо двигаться своим путем. Недавно изучал цифры, обнародованные Нацбанком по обращению наличности. Специалисты нашей ассоциации посчитали, потери сегодня несет государство. От оборота "серого" импорта потери по налогам составляют 63 миллиарда гривен, зарплата в конвертах – 25-74, оффшорные схемы – 22-36. В этих схемах прячут почти годовой бюджет страны! Если мы этот вопрос не будем решать, не стоит ожидать положительные изменения в экономике. Поэтому амнистия капитала нам просто необходима. Так же как и системные изменения, которые уже через три года дали бы результат.

Вывести деньги из тени

Неужели в Украине настолько много "серых" денег?

На форуме UKRAINE LEVEL UP 2016 Виктор Ющенко, который там был главным спикером, сказал: если вывести из тени 10% экономики, это добавит 180 миллиардов гривен в бюджет.

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Сотрудничество с ведущими международными финансовыми учреждениями (МВФ и другими) – это залог доверия со стороны крупных мировых игроков к Украине. Но у нас есть возможность навести порядок, и не придется ни у кого просить денег. Только нужно принять качественный Налоговый кодекс. Это же означает не просто забрать деньги из-под матрасов и вернуть их в банковский сектор страны. Если мы выведем из тени 30%, то, руководствуясь подсчетам Ющенко, получим 540 миллиардов гривен.



Грузинские банки выдержали российскую агрессию / Фото Ростислав Лабенский, 24 канал

Как вернуть деньги вкладчиков в украинские банки?

В Грузии мощный банковский сектор. Это позволило выдержать российскую агрессию. Во время активной фазы российско-грузинской войны только 1 день были закрыты банки. Тогда ни копейки никто из финучреждений не забрал. Банковский сектор выдержал, потому что он был очень правильно сформирован.

После того, что произошло в Украине с 2014-го по 2018 годы, когда массово закрывались банки и люди потеряли большие деньги, убедить вкладчиков вернуть средства в финучреждения крайне трудно. Потому что украинец отнес в банк 2 или 5 миллионов, затем учреждение обанкротились, и вкладчику вернули только гарантированных 200 тысяч.

И как украинцев убедить нести деньги в банки?

Надо принимать соответствующие законы. На начальном этапе, например, государство гарантировало бы законом возврат 100% внесенных банковских вкладов в случае ликвидации финучреждения. Если так сделать, то в государственные банки принесут деньги и появится конкуренция. Понимаю, невозможно заставить сделать подобное коммерческие банки, но если регулятор правильно работает, тогда они последуют этому примеру.

Когда государство гарантирует защиту вкладов в государственных банках, тогда коммерческие тоже присоединятся.

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