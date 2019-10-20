"Слуги народа" будут сбавлять обороты, – эксперт о турборежиме Рады

В "Слуге народа" начали понимать, что работа в турборежиме достаточно опасна и имеет свои минусы.

Такое мнение 24 каналу сказал политический эксперт Тарас Семенюк.

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"Слуги народа" понимают, что турборежим – это довольно такая опасная вещь. И уже даже будут сбавлять обороты, ведь есть плюс и минус в таком режиме", – пояснил эксперт.

По его словам, положительным моментом является то, что в таком ритме наверстывается потерянная динамика реформ, которую запустили еще 2-3 года назад.

А минус, очевидно в том, что во время турборежима можно недоглядеть очень интересные детали в законопроектах, которые откликнутся позже. Это, к примеру, как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении,

– отметил Семенюк.

Эксперт пояснил, что тогда можно было предположить так называемую "бомбу замедленного действия" – отмена ответственности за незаконное обогащение Конституционным судом. Потому что в Комитете по правовой политике работают профессиональные юристы.

Он добавил: "Возникает вопрос – это было сознательно сделано или нет. Так же и здесь – будут ли сознательно опущены во время турборежима определенные какие-то правки, которые потом откликнутся негативно для государства, для экономики, для бюджета, для людей".

К слову, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент отойдет от турборежима. По его словам, депутаты будут работать немного спокойнее, но не медленно.