"Слуги народу" збавлятимуть оберти, – експерт про турборежим Ради

У "Слузі народу" почали розуміти, що робота в турборежимі є досить небезпечною та має свої мінуси.

Таку думку в коментарі 24 каналу сказав політичний експерт Тарас Семенюк.

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"Слуги народу" розуміють, що турборежим – це доволі така небезпечна річ. І вже навіть будуть збавляти оберти, адже є плюс і мінус в такому режимі", – пояснив експерт.

За його словами, позитивним моментом є те, що у такому ритмі надолужується втрачена динаміка реформ, яку запустили ще 2-3 роки тому.

А мінус, очевидно в тому, що під час турборежиму можна недогледіти дуже цікаві деталі в законопроєктах, які відгукнуться згодом. Це, до прикладу, як Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення,

– зазначив Семенюк.

Експерт вважає, що тоді можна було передбачити так звану "бомбу сповільненої дії" – скасування відповідальності за незаконне збагачення Конституційним судом. Тому що в Комітеті з правової політики працюють фахові юристи.

Він додав: "Виникає питання – чи це було свідомо зроблено чи ні. Так само і тут – чи буде свідомо опущені під час турборежиму певні якісь правки, які потім відгукнуться негативно для держави, для економіки, для бюджету, для людей".

До слова, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент відійде від турборежиму. За його словами, депутати працюватимуть трохи спокійніше, але не повільно.