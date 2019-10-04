Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП

Принятые ВР законы о кэшбеке и внедрении для ФЛП использования кассовых аппаратов наделали немало шума среди предпринимателей, работающих по упрощенной системе. Законы предусматривают наказание за торговлю без чеков и возврат денег для бдительных покупателей. Предприниматели называют их уничтожением нормальной работы, зато эксперты уверяют – эти законы направлены на вывод бизнеса из тени.

Как эти законы изменят работу "упрощенцев" – разбиралась журналист 24 канала.

Что изменится для предпринимателей

Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" заставляет малый бизнес выдавать чеки, подтверждающие предоставление услуг или продажу товара.

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В частности, это касается тех, кто работает на едином налоге, с оборотом свыше 1 миллиона гривен в год. Зато некоторым категориям предпринимателей выдавать чеки придется независимо от объема проданного товара. Это так называемая группа риска. Речь идет про:

интернет-магазины;

курьерские службы;

реализаторов сложной бытовой техники и электроники (на которую выдается гарантия);

продавцов ювелирных изделий, запчастей, бывших в употреблении товаров;

рестораны, кафе;

туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию.

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Правда, законом предусмотрена возможность использовать не специальное оборудование, а программное обеспечение, что позволит выдавать чеки из любого гаджета. В частности, это можно будет делать со смарфонов. То есть вводятся в обращение электронные чеки.

Эта новация касается и второй группы ФЛП с оборотом средств в 2,5 миллионов гривен в год.

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Ждут изменения и на учет товара. Да, представители малого бизнеса, работающие на упрощенной системе налогообложения, должны будут учитывать технику, лекарства, ювелирные изделия. Это связывают с необходимостью предварительного программирования регистраторов расчетных операций (РРО). Нарушение этой нормы грозит предпринимателю штрафом до 200% от стоимости продукции. Предпринимателям станет значительно сложнее скрывать объемы товаров. Также крайне проблематичной станет торговля серым и контрабандным товаром чем сейчас "грешит" немало интернет-магазинов.

Бизнес, который легально работает и придерживается законодательства выигрывает от таких новаций. Зато предпринимателей, которые в работе предпочитают "серые" схемы и торгуют контрабандой, заставят выходить из тени,

– отмечает исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмеянов.

Когда новые нормы начнут действовать? Законодатели прописали длительный переходный период для введения новых правил работы, чтобы бизнес смог под них подстроиться:

для группы риска переходный период продлится до 1 октября 2020 года;

для других – до 1 января 2021 года.

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По мнению авторов закона он поможет вывести малый бизнес из тени, а также прикрыть схемы налоговой оптимизации, которые использовались даже представителями среднего и крупного бизнеса.

Какие штрафы предусмотрены? Нарушителям за несоблюдение норм закона в переходный период грозит штраф от 10% стоимости товара, на который не выдан чек, если это произошло впервые. И штраф в 50% – за систематическое нарушение. После завершения переходного периода размеры штрафов существенно увеличиваются – до 100-150%.



Даже крупные магазины не всегда выдают чеки при покупке товара / Фото 24 канала

Плюсы нововведений

По убеждению председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, уклонение от налогообложения большим бизнесом с использованием ФЛП является коррупцией, которая имеет такую ​​же природу, как и злоупотребление чиновника. Это обман не только государства, но и потребителя. Ведь люди, когда не получают чек, то не могут защитить свои права, получить компенсацию за некачественный товар. Именно поэтому закон поддержал весь белый бизнес (в частности много ассоциаций включая Европейской бизнес ассоциацией).

Бизнес понимает, что фискализация рисковых отраслей и введение электронной чека – огромный шаг вперед по направлению к детенизации нашей экономики,

– заявляет Даниил Гетманцев.

А в законе по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№ 1073) предусмотрена система проверки чеков. То есть каждый покупатель сможет по номеру чека проверить его в специальной базе данных. Если же чек не найдётся в базе, тогда потребитель сможет получить кэшбек. Эта новация касается покупок от 850 гривен. Предприниматели уже окрестили внимательных покупателей стукачами.

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Цены на товары и услуги вырастут – миф или правда?

После введения в действие таких новаций, предприниматели прогнозируют массовое уменьшение количества ФЛП и рост цен на товары и услуги. Правда, эксперты с этим не согласны.

Максим Несмеянов утверждает, что интернет-магазины массово нарушают постановление КМУ и выдают непонятные "чеки". Затем потребитель не может ни жалобу написать в контролирующие органы, ни обратиться в суд за защитой своих прав.



Покупатели должны получать за покупки чеки, чтобы быть защищенными от махинаций / Фото Shutterstock

Что говорят противники нововведений

Правда, есть у законов и горячие противники. Один из них – ВОО "Союз защиты предпринимательства". Они даже обратились с заявлением к президенту и призвали его ветировать законы. В их обращении говорится, что указанными законопроектами фактически уничтожается упрощенная система налогообложения, учета и отчетности. Ведь у предпринимателей возникает дополнительная обязанность отчетности при использовании регистраторов расчетных операций независимо от того, программные они или нет.

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Однако, Министр финансов Оксана Маркарова успокаивает малый бизнес. Она утверждает, что для первой группы ФЛП ничего не меняется. То есть бабушкам и дедушкам, которые продают нехитрый товар на улицах и базарах, не нужно будет иметь РРО.

Если мы говорим о второй и третьей группах. Во-первых, для второй группы подняли лимит до 2,5 миллионов гривен в год (ранее было 1,5 миллиона гривен). Во-вторых, вводим для них обязательные фискальные аппараты, а бесплатная программа будет на сайте налоговой, которая по API сможет подключаться к любому смартфону,

– отметила руководительница Минфина.

Как будет работать приложение в телефоне?

Чтобы облегчить жизнь предпринимателям, весной налоговая обещает вместо кассовых аппаратов стоимостью от 20 тысяч гривен – запустить специальное приложение. Его достаточно будет просто загрузить в смартфон.

"Устанавливается на телефон программа, которая подвязывается к электронному кабинету. Там регистрируется ФЛП Ты регистрируешь свою кассу и указываешь, что торгуешь. Потом ты вводишь свою номенклатуру товара, сканируешь бар-коды или кьюар-коды и фискализируешь", – рассказал Сергей Верланов.



Чеки будут распечатывать с помощью приложения в смартфоне

Информация о покупке отправляется на сервер налоговой. Налоговая присылает на смартфон продавца электронный чек. А тот должен переслать его покупателю, распечатать ему на принтере или даже просто дать сфотографировать.

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Таким образом у тех, кто работает по серым схемам, из-за введения законов в действие, будут капитальные проблемы. Поэтому они и так взбунтовались. А для "белого" бизнеса ничего не изменится.

По разным оценкам, от 30 до 60% украинских предпринимателей пользуются схемами для уменьшения налогов, торгуют контрафактом или контрабандой. Добавим, что РРО применяются во всех западных странах для борьбы с теневой экономикой.