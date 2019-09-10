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      Рада дала зеленый свет детенизации расчетов: что это значит и какие изменения ожидают бизнес

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      Закон о детенизации принято - законопроект №1053
      Верховная Рада / 24 канал

      Нардепы в первом чтении проголосовали за проект закона №1053, который предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом депутаты хотят вывести торговлю товарами и услугами из тени.

      За законопроект проголосовали 254 депутата. Его инициаторами стали народные избранники от президентской партии "Слуга народа" в парламенте, а именно – Даниил Гетманцев, Елена Шуляк, Роксолана Пидласа и Александр Кубраков.

      Смотрите также: Легализация теневых доходов: что предусматривает законопроект "Слуги народа"

      Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением. Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы.

      По словам авторов проекта закона, нормы документа по кешбэку будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулировать покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками.

      В пояснительной записке речь идет об общих принципах работы новой системы, впрочем авторы законопроекта не вдаются в технические тонкости. Правда, депутаты имеют ответ на спорный вопрос: смогут ли работать программно-технические комплексы без связи с фискальным сервером. Ответ – да, впрочем, при условии, если предприниматель сообщит о технических неполадках, а работа в офлайн-режиме не затянется более чем на 36 часов.

      Все это время программа будет формировать электронные чеки, присваивая им фискальные номера из специального резерва. А как только связь восстановится, выгрузит данные налоговикам.

      При этом отправлять людям чеки на почту будет вовсе необязательно, хотя и такая опция предусмотрена. Достаточно будет сформировать QR-код и просто показать его покупателю.

      Проект сохраняет право физлиц-предпринимателей плательщиков единого налога торговать без РРО (регистраторов расчетных операций), если это позволяет налоговый кодекс.

      При этом покупатели, которые поймают продавца за нарушение кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      Штрафы за нарушение кассовой дисциплины, которые предусматривает законопроект:

      За первое нарушение предпринимателю выпишут штраф в размере 150% от цены покупки;

      В случае повторного нарушения предполагается штраф в размере 250%.

      Примечание: Рассчитывать на компенсацию можно только в том случае, если сумма чека превышает 100 гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Законодательство Торговля Слуга народа
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