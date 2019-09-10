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      Рада дала зелене світло детінізації розрахунків: що це означає і які зміни очікують бізнес

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      Закон про детінізацію прийнято – законопроєкт №1053
      Верховна Рада / 24 канал

      Нардепи у першому читанні за основу проголосували за проєкт закону №1053, який передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином депутати хочуть вивести торгівлю товарами і послугами з тіні.

      За законопроєкт проголосували 254 депутати. Його ініціаторами стали народні обранці від президентської партії "Слуга народу" у парламенті, а саме – Данило Гетманцев, Олена Шуляк, Роксолана Підласа і Олександр Кубраков.

      Дивіться також: Легалізація тіньових доходів: що передбачає законопроєкт "Слуги народу"

      Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням. Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби.

      За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо кешбеку сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками.

      У пояснювальній записці йдеться про загальні принципи роботи нової системи, втім автори законопроєкту не вдаються у технічні тонкощі. Щоправда, депутати мають відповідь на спірне запитання: чи зможуть працювати програмно-технічні комплекси без зв’язку з фіскальним сервером. Відповідь – так, втім, за умови, якщо підприємець повідомить про технічні неполадки, а робота в офлайн-режимі не затягнеться на понад 36 годин.

      Весь цей час програма буде формувати електронні чеки, привласнюючи їм фіскальні номери зі спеціального резерву. А як тільки зв'язок відновиться, вивантажить дані податківцям.

      При цьому відправляти людям чеки на пошту буде зовсім необов'язково, хоча і така опція передбачена. Досить буде сформувати QR-код і просто показати його покупцеві.

      Проєкт зберігає право фізосіб-підприємців платників єдиного податку торгувати без РРО (реєстраторів розрахункових операцій), якщо це дозволяє податковий кодекс.

      При цьому покупці, які зловлять продавця за порушенням касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      Штрафи за порушення касової дисципліни, які передбачає законопроєкт:

      За перше порушення підприємцю випишуть штраф в розмірі 150% від ціни покупки;

      В разі повторного порушення передбачається штраф у розмірі 250%.

      Примітка: Розраховувати на компенсацію можна тільки в тому випадку, якщо сума чека перевищує 100 гривень.

      blog_ava
      Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Слуга народу Торгівля
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