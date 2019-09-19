Новая власть не собирается уничтожать ФЛП, – Гетманцев

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев уверяет, что новая власть не собирается уничтожать ФЛП. Но некоторые правила будут изменены.

Гетиманцев в колонке "Экономической правды" пояснил, что Верховная Рада планирует фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов. Речь идет прежде всего о продаже ювелирных изделий, ресторанном бизнесе и торговле электронным оборудованием с гарантией.

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Если вы действительно частный предприниматель – торговец на рынке или дизайнер – ваш налоговый режим останется, каким был. Но если вы лжете и скрываете за десятком ФЛП большой бизнес – с этой схемой придется распрощаться,

– предупредил нардеп.

Глава комитета привел в пример крупные сетевые магазины, которые выдают чеки на бытовую технику или электронику от имени ФЛП.

По его словам, один такой магазин в день делает оборот, который несколько частных предпринимателей делают за год. И в случае спора из-за некачественного товара покупатель должен судиться не с большой компанией, а разыскивать неизвестного ФЛП, который не живет по адресу регистрации.

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Что касается процедуры учета операций – никаких дорогостоящих кассовых аппаратов не понадобится. Речь идет об обычном мобильном приложеним, похожем на программы интернет-банкинга. Такая система будет выдавать электронные чеки, которые покупатель сможет получить, например, через e-mail или мессенджер,

– подчеркнул Гетманцев.

Какие изменения относительно фиктивного предпринимательства приняли в парламенте?

Верховная Рада 18 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект об уменьшении давления на бизнес.

"За" проголосовали 347 народных депутатов. В пояснительной записке отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно является одним из способов давления на бизнес в Украине". Соответственно вносятся изменения в УК, согласно которым исключают ст. 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.

Что такое ФЛП?

Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельности с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.



Впрочем, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупной компании. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидируют.