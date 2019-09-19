Нова влада не збирається знищувати ФОПи, – Гетманцев

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев запевняє, що нова влада не збирається знищувати ФОПи. Але деякі правила будуть змінені.

Гетиманцев у колонці "Економічної правди" пояснив, що Верховна Рада планує фіскалізувати декілька галузей, які несуть найбільший ризик ухиляння від податків. Мова йде насамперед про продаж ювелірних виробів, ресторанний бізнес та торгівлю електронним обладнанням з гарантією.

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Якщо ви дійсно приватний підприємець – торговець на ринку чи дизайнер – ваш податковий режим залишиться, яким був. Але якщо ви брешете та приховуєте за десятком ФОПів великий бізнес – із цією схемою доведеться розпрощатися,

– попередив нардеп.

Глава комітету навів у приклад великі мережеві магазини, які видають чеки на побутову техніку чи електроніку від імені ФОПа.

За його словами, один такий магазин за день робить оборот, який декілька приватних підприємців роблять за рік. І в разі суперечки за неякісний товар покупець має судитися не з великою компанією, а розшукувати невідомого ФОПа, який не живе за адресою реєстрації.

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Що стосується процедури обліку операцій – ніяких дорогих касових апаратів не знадобиться. Йдеться про звичайний мобільний додаток, схожий на програми інтернет-банкінгу. Така система видаватиме електронні чеки, які покупець зможе отримати, наприклад, через e-mail або мессенджер,

– наголосив Гетманцев.

Які зміни щодо фіктивного підприємництва ухвалили в парламенті?

Верховна Рада 18 вересня прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про зменшення тиску на бізнес.

"За" проголосували 347 народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво "давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні". Відповідно вносяться зміни ККУ, згідно з якими виключають ст. 205, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Що таке ФОП?Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним.



Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.