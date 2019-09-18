Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес". За ухвалення докумену закону проголосували 347 нардепів.

Напередодні Володимир Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний.

Читайте також: Рада підтримала поправки Зеленського до закону про Антикорупційний суд

Законом передбачаються зміни до Кримінального кодексу України – з нього виключать статтю №205 про фіктивне підприємництво (тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної або іншої забороненої діяльності).

Також документ підвищує розмір сум – податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які не надійшли до бюджету – для встановлення наявності ознак складів кримінальних злочинів, передбачених статтею 212 ККУ (Ухилення від сплати обов'язкових податків, зборів).



Прийняття закону про зменшення тиску на бізнес – як голосували депутати

Зазначимо, 10 вересня Рада прийняла цей законопроєкт за основу в першому читанні.