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      Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес

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      Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес
      Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес". За ухвалення докумену закону проголосували 347 нардепів.

      Напередодні Володимир Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний.

      Читайте також: Рада підтримала поправки Зеленського до закону про Антикорупційний суд

      Законом передбачаються зміни до Кримінального кодексу України – з нього виключать статтю №205 про фіктивне підприємництво (тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної або іншої забороненої діяльності).

      Також документ підвищує розмір сум – податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які не надійшли до бюджету – для встановлення наявності ознак складів кримінальних злочинів, передбачених статтею 212 ККУ (Ухилення від сплати обов'язкових податків, зборів).

      Прийняття закону про зменшення тиску на бізнес – як голосували депутати
      Прийняття закону про зменшення тиску на бізнес – як голосували депутати

      Зазначимо, 10 вересня Рада прийняла цей законопроєкт за основу в першому читанні.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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