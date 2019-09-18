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      Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес

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      Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес
      Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес / Фото из открытых источников

      Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес". За принятие документа закона проголосовали 347 нардепов.

      Накануне Владимир Зеленский определил этот законопроект как неотложный.

      Читайте также: Рада поддержала поправки Зеленского к закону об Антикоррупционном суде

      Законом предусматриваются изменения в Уголовный кодекс Украины – из него исключат статью №205 о фиктивном предпринимательстве (то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной или другой запрещенной деятельности).

      Также документ повышает размер сумм – налогов, сборов и других обязательных платежей, которые не поступили в бюджет – для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных статьей 212 УКУ (Уклонение от уплаты обязательных налогов, сборов).

      Прийняття закону про зменшення тиску на бізнес – як голосували депутати
      Принятие закона об уменьшении давления на бизнес – как голосовали депутаты

      Отметим, 10 сентября Рада приняла этот законопроект за основу в первом чтении.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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