Рада підтримала поправки Зеленського до закону про Антикорупційний суд

Під час чергового засідання Верховної Ради народні обранці ухвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт "Про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)" №1025.

Відповідне рішення підтримали 323 нардепи, проти – 5, ще 13 – утримались. Напередодні законопроєкт вніс до парламенту Володимир Зеленський.

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Що змінив законопроєкт 1025 про Антикорупційний суд?

Законопроєкт Зеленського спрямований на:

► Забезпечення ефективного і своєчасного судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів у розумні строки.

► Запровадження чітких правил черговості передачі суду належних йому справ відповідно до принципу правової визначеності.

Однак найважливішою зміною є визначеність підсудності справ. Мовиться про те, що підсудність Вищого антикорупційного суду буде поширюватися на провадження, зареєстровані з дня початку роботи цього суду.

Щоправда, крім проваджень НАБУ, які завершили прокурори САП. Усі такі кримінальні провадження, судовий розгляд яких іншими судами не завершено до дня початку роботи ВАКС (5 вересня) – перейдуть до відання Вищого антикорупційного суду.



Робота Антикорупційного суду / Інфографіка 24 каналу

Законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня 2019 року ухвалили рішення про початок роботи установи 5 вересня. Головою ВАКС обрали Олену Танасевич (на 3 роки).

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