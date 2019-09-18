11:36
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Рада підтримала поправки Зеленського до закону про Антикорупційний суд

      300 Читать новость на русском
      Депутати ВР 9 скликання
      Депутати ВР 9 скликання / 24 канал

      Під час чергового засідання Верховної Ради народні обранці ухвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт "Про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)" №1025.

      Відповідне рішення підтримали 323 нардепи, проти – 5, ще 13 – утримались. Напередодні законопроєкт вніс до парламенту Володимир Зеленський.

      Важливо: Зеленський масово призначає нових суддів: список

      Що змінив законопроєкт 1025 про Антикорупційний суд?

      Законопроєкт Зеленського спрямований на:

      ► Забезпечення ефективного і своєчасного судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів у розумні строки.
      ► Запровадження чітких правил черговості передачі суду належних йому справ відповідно до принципу правової визначеності.

      Однак найважливішою зміною є визначеність підсудності справ. Мовиться про те, що підсудність Вищого антикорупційного суду буде поширюватися на провадження, зареєстровані з дня початку роботи цього суду.

      Щоправда, крім проваджень НАБУ, які завершили прокурори САП. Усі такі кримінальні провадження, судовий розгляд яких іншими судами не завершено до дня початку роботи ВАКС (5 вересня) – перейдуть до відання Вищого антикорупційного суду.

      Суд
      Робота Антикорупційного суду / Інфографіка 24 каналу

      Законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня 2019 року ухвалили рішення про початок роботи установи 5 вересня. Головою ВАКС обрали Олену Танасевич (на 3 роки).

      Читайте також: Верховна Рада остаточно розпустила ЦВК

      blog_ava
      Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      10128
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Судді Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      сьогодні , 08:52 Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      3592
      Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами
      сьогодні , 08:40 Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами
      Блог Медіа 1135
      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      сьогодні , 08:37 Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      Ірина Поліщук 6987
      Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      17 вересня , 22:00 Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1870
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      17 вересня , 20:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 2203
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук