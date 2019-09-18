Верховна Рада остаточно розпустила ЦВК
Парламентська газета "Голос України" опублікувала ухвалену постанову Верховної Ради про розпуск Центральної виборчої комісії. Відповідна постанова набуває чинності з дня її ухвалення.
Постанова була підтримана Радою, зважаючи на статтю Конституції України та вмотивоване подання Президента України Володимира Зеленського, підкреслює "Голос України".
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Таким чином, свої повноваження припинили 16 членів ЦВК:
- Сліпачук Тетяна – голова ЦВК;
- Конопольський Олег – заступник голови ЦВК;
- Радченко Євгеній – заступник голови ЦВК;
- Бернацька Наталія – секретар ЦВК;
- Басалаєва Алла – член ЦВК;
- Вербенський Михайло – член ЦВК;
- Діденко Олег – член ЦВК;
- Євстігнєєв Андрій – член ЦВК;
- Єфремова Ірина – член ЦВК;
- Желтова Ольга – член ЦВК;
- Кустова Світлана – член ЦВК;
- Лотюк Ольга – член ЦВК;
- Махніцька Катерина – член ЦВК;
- Плукар Віталій – член ЦВК;
- Шипілов Леонтій – член ЦВК;
- Юзькова Тетяна – член ЦВК.
Розпуск ЦВК, як голосували фракції / скріншот з трансляції ТК Рада
Джерело: 24 канал
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