Верховная Рада окончательно распустила ЦИК
Парламентская газета "Голос Украины" опубликовала принятое постановление Верховной Рады о роспуске Центральной избирательной комиссии. Соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Постановление было поддержано Радой, учитывая статью Конституции и мотивированное представление Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивает "Голос Украины".
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Таким образом, свои полномочия прекратили 16 членов ЦИК:
- Слипачук Татьяна – председатель ЦИК;
- Конопольский Олег– заместитель председателя ЦИК;
- Радченко Евгений – заместитель председателя ЦИК;
- Бернацкая Наталья – секретарь ЦИК;
- Басалаева Алла-член ЦИК;
- Вербенский Михаил – член ЦИК;
- Диденко Олег – член ЦИК;
- Евстигнеев Андрей – член ЦИК;
- Ефремова Ирина – член ЦИК;
- Желтова Ольга – член ЦИК;
- Кустова Светлана – член ЦИК;
- Лотюк Ольга – член ЦИК;
- Махніцька Екатерина – член ЦИК;
- Плукар Виталий – член ЦИК;
- Шипилов Леонтий – член ЦИК;
- Юзькова Татьяна – член ЦИК.
Роспуск ЦИК, как голосовали фракции / скриншот из трансляции ТК Рада
Источник: 24 канал
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