12:43
18 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Натуральный тиран Путин. Турецкие понты перед Эрдоганом
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 сентября
      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"
      Вєсті.UA
      19:20, 17 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Верховная Рада окончательно распустила ЦИК

      81 Читати новину українською
      Постановление о роспуске ЦИК опубликовали в "Голосе Украины"
      Постановление о роспуске ЦИК опубликовали в "Голосе Украины" / detector.media

      Парламентская газета "Голос Украины" опубликовала принятое постановление Верховной Рады о роспуске Центральной избирательной комиссии. Соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия.

      Постановление было поддержано Радой, учитывая статью Конституции и мотивированное представление Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивает "Голос Украины".

      Интересно: Кто из нардепов голосовал против роспуска ЦИК: список имен

      Таким образом, свои полномочия прекратили 16 членов ЦИК:

      • Слипачук Татьяна – председатель ЦИК;
      • Конопольский Олег– заместитель председателя ЦИК;
      • Радченко Евгений – заместитель председателя ЦИК;
      • Бернацкая Наталья – секретарь ЦИК;
      • Басалаева Алла-член ЦИК;
      • Вербенский Михаил – член ЦИК;
      • Диденко Олег – член ЦИК;
      • Евстигнеев Андрей – член ЦИК;
      • Ефремова Ирина – член ЦИК;
      • Желтова Ольга – член ЦИК;
      • Кустова Светлана – член ЦИК;
      • Лотюк Ольга – член ЦИК;
      • Махніцька Екатерина – член ЦИК;
      • Плукар Виталий – член ЦИК;
      • Шипилов Леонтий – член ЦИК;
      • Юзькова Татьяна – член ЦИК.

      Розпуск ЦВК, голосування
      Роспуск ЦИК, как голосовали фракции / скриншот из трансляции ТК Рада

      blog_ava
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      сегодня
      2849
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 12:30 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      10
      Газпром снова будет зависеть от украинской газовой трубы
      сегодня , 12:03 Газпром снова будет зависеть от украинской газовой трубы
      Злой Одессит 3090
      Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
      сегодня , 08:52 Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
      1312
      Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами
      сегодня , 08:40 Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами
      Блог Медіа 1357
      Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
      сегодня , 08:37 Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
      Ірина Поліщук 2973
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук