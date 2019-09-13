Кто из нардепов голосовал против роспуска ЦИК: список имен

Верховная Рада 13 сентября распустила Центральную избирательную комиссию, одобрив соответствующее постановление. Свои голоса за такое решение отдал 341 народный депутат, против – 41. Большинство тех, кто голосовал против, являются нардепами из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".

Список нардепов, которые голосовали против роспуска ЦИК:

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"Европейская Солидарность":

Владимир Арьев, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Михаил Забродский, Мария Ионова, Николай Княжицкий, Степан Кубив, Андрей Парубий, Максим Саврасов, Виктория Сюмар, Ирина Фриз, Нина Южанина, Николай Величкович, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Руслан Князевич, Ростислав Павленко, Олег Синютка, София Федина, Ахтем Чийгоз.

Что касается остальных членов фракции, то не голосовали Сергей Алексеев, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и Петр Порошенко. Отсутствовали Александр Гончаренко и Андрей Лопушанский.

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"Голос":

Соломия Бобровская, Леся Василенко, Ярослав Железняк, Роман Костенко, Олег Макаров, Наталья Пипа, Кира Рудик, Инна Совсун, Рустем Умеров, Владимир Цабаль, Святослав Вакарчук, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Андрей Осадчук, Сергей Рахманин, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин.

Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски к ней.

Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут избираться по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.