Кто из нардепов голосовал против роспуска ЦИК: список имен
Верховная Рада 13 сентября распустила Центральную избирательную комиссию, одобрив соответствующее постановление. Свои голоса за такое решение отдал 341 народный депутат, против – 41. Большинство тех, кто голосовал против, являются нардепами из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".
Список нардепов, которые голосовали против роспуска ЦИК:
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"Европейская Солидарность":
- Владимир Арьев,
- Михаил Бондарь,
- Артур Герасимов,
- Михаил Забродский,
- Мария Ионова,
- Николай Княжицкий,
- Степан Кубив,
- Андрей Парубий,
- Максим Саврасов,
- Виктория Сюмар,
- Ирина Фриз,
- Нина Южанина,
- Николай Величкович,
- Мустафа Джемилев,
- Яна Зинкевич,
- Иванна Климпуш-Цинцадзе,
- Руслан Князевич,
- Ростислав Павленко,
- Олег Синютка,
- София Федина,
- Ахтем Чийгоз.
Что касается остальных членов фракции, то не голосовали Сергей Алексеев, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и Петр Порошенко. Отсутствовали Александр Гончаренко и Андрей Лопушанский.
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"Голос":
- Соломия Бобровская,
- Леся Василенко,
- Ярослав Железняк,
- Роман Костенко,
- Олег Макаров,
- Наталья Пипа,
- Кира Рудик,
- Инна Совсун,
- Рустем Умеров,
- Владимир Цабаль,
- Святослав Вакарчук,
- Галина Васильченко,
- Юлия Клименко,
- Роман Лозинский,
- Андрей Осадчук,
- Сергей Рахманин,
- Ярослав Рущишин,
- Ольга Стефанишина,
- Александра Устинова,
- Ярослав Юрчишин.
Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски к ней.
Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут избираться по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.