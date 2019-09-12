Как будут формировать новый состав ЦИК: в "Слуге народа" уже определились с принципом

Если народные депутаты большинством голосов примут решение о роспуске действующего состава Центральной избирательной комиссии, то новый ее состав, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу.

По крайней мере, такой вариант предложит крупнейшая в парламенте президентская партия "Слуга народа". Об этом рассказал первый заместитель фракции Александр Корниенко в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".

Важно: Появился проект Постановления Рады о роспуске ЦИК, но это вопрос не рассмотрят сегодня

Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов и руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике,

– подчеркнул он.

В случае увольнения всех членов ЦИК, нардепы в течение трех дней должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

Если их будет больше, чем мест в комиссии (а их 17 – 24 канал), то Корниенко допустил проведение рейтингового голосования по каждой кандидатуре.

Отметим, что Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента 11 сентября поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов ЦИК. О своем намерении распустить ЦИК Зеленский сообщил 10 сентября.

Почему Зеленский захотел распустить ЦИК?

Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее.



Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатам в народные депутаты.