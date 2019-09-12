18:14
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Как будут формировать новый состав ЦИК: в "Слуге народа" уже определились с принципом

      54 Читати новину українською
      Как будут выбирать новый состав ЦИК, если старый распустят
      Как будут выбирать новый состав ЦИК, если старый распустят / Прямой

      Если народные депутаты большинством голосов примут решение о роспуске действующего состава Центральной избирательной комиссии, то новый ее состав, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу.

      По крайней мере, такой вариант предложит крупнейшая в парламенте президентская партия "Слуга народа". Об этом рассказал первый заместитель фракции Александр Корниенко в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".

      Важно: Появился проект Постановления Рады о роспуске ЦИК, но это вопрос не рассмотрят сегодня

      Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов и руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике,
      – подчеркнул он.

      В случае увольнения всех членов ЦИК, нардепы в течение трех дней должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

      Если их будет больше, чем мест в комиссии (а их 17 – 24 канал), то Корниенко допустил проведение рейтингового голосования по каждой кандидатуре.

      Отметим, что Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента 11 сентября поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов ЦИК. О своем намерении распустить ЦИК Зеленский сообщил 10 сентября.

      Почему Зеленский захотел распустить ЦИК?
      Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее.

      Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатам в народные депутаты.

      blog_ava
      Сколько украинцев довольны работой Зеленского, Рады и Кабмина
      сегодня
      886
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада ЦИК
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему хотят заменить всех членов ЦИК
      сегодня , 18:02 Почему хотят заменить всех членов ЦИК
      11
      Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      сегодня , 17:15 Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      Злой Одессит 519
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      923
      Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      сегодня , 16:03 Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      Наталя Сколоздра 281
      Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      сегодня , 15:45 Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 1458
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук