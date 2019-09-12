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      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Як формуватимуть новий склад ЦВК: у "Слузі народу" вже визначилися із принципом

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      Як обиратимуть новий склад ЦВК, якщо старий розпустять
      Як обиратимуть новий склад ЦВК, якщо старий розпустять / Прямий

      Якщо народні депутати більшістю голосів приймуть рішення про розпуск діючого складу Центральної виборчої комісії, то новий її склад, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом.

      Принаймні, такий варіант запропонує найбільша у парламенті президентська партія "Слуга народу". Про це розповів перший заступник фракції Олександр Корнієнко в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: З’явився проєкт Постанови Ради про розпуск ЦВК, але це питання не розглянуть сьогодні

      Ми від початку роботи цієї Ради і під час роботи підготовчої групи сповідували квотний принцип. Він діяв під час розподілу комітетів і керівних посад у комітетах. Думаю, ми запропонуємо колегам так само квотний принцип, відповідно, тоді будемо визначатися з арифметики,
      – наголосив він.

      У разі звільнення всіх членів ЦВК, нардепи протягом трьох днів мають направити президенту свої пропозиції щодо кандидатур.

      Якщо їх буде більше, ніж місць у комісії (а їх є 17 – 24 канал), то Корнієнко допустив проведення рейтингового голосування по кожній кандидатурі.

      Зауважимо, що Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування парламенту 11 вересня підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів ЦВК. Про свій намір розпустити ЦВК Зеленський повідомив 10 вересня. 

      Чому Зеленський захотів розпустити ЦВК?Причиною такої ініціативи президента стала "політична упередженість та недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї.

      Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатам у народні депутати.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу ЦВК
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