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      З’явився проект Постанови Ради про розпуск ЦВК

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      Нардепам роздали проект Постанови про розпуск ЦВК
      Нардепам роздали проект Постанови про розпуск ЦВК / 24 канал

      Проект Постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії вже роздали народним депутатам на засіданні 12 вересня. 24 канал має у розпорядженні копію цього документа.

      Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування парламенту 11 вересня підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів ЦВК.

      Читайте також: Це політичний крок: ЦВК відкинула всі звинувачення Зеленського в офіційній заяві

      Чому Зеленський захотів розпустити ЦВК? Причиною такої ініціативи президента стала "політична упередженість та недостатня виваженість" ЦВК та судові позови про неї.

      Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатам у народні депутати.

      проект постанови про розпуск ЦВК
      Проект Постанови про розпуск ЦВК / Фото 24 каналу
      проект Постанови Ради про розпуск ЦВК
      Проект Постанови про розпуск ЦВК / Фото 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Верховна Рада ЦВК
      Джерело: 24 канал
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