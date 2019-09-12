З’явився проект Постанови Ради про розпуск ЦВК

Проект Постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії вже роздали народним депутатам на засіданні 12 вересня. 24 канал має у розпорядженні копію цього документа.

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування парламенту 11 вересня підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів ЦВК.

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Чому Зеленський захотів розпустити ЦВК? Причиною такої ініціативи президента стала "політична упередженість та недостатня виваженість" ЦВК та судові позови про неї.



Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатам у народні депутати.