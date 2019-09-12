Це політичний крок: ЦВК відкинула та пояснила всі звинувачення Зеленського в офіційній заяві

Припинення повноважень ЦВК – це крок із політичною відповідальністю президента і Ради. У Центрвиборчкомі приймуть будь-яке рішення ВР, але сприймати звинувачення, які знецінюють успішні демократичні вибори в країні, відмовляються.

Комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував парламенту розглянути подання президента Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК. З цього приводу Комісія оприлюднила офіційну заяву на своєму сайті.

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Головне, на чому наголосили в заяві ЦВК

► "Якщо розглядати дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК як політичний крок чи політично вмотивоване рішення, то такі дії несуть за собою і політичну відповідальність – як президента України, так і Верховної Ради".

► "Комісія готова сприйняти таке рішення. Проте всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою, ЦВК сприймати відмовляється".

Чому ЦВК хочуть розпустити

Президент України Володимир Зеленський скерував до Ради подання з вимогою достроково розпустити ЦВК, це трапилося 10 вересня. У зверненні глава держави навів кілька доказів неналежної роботи Комісії під час виборів 2019 року.

Аргумент Зеленського: 28 кандидатам у депутати відмовили в реєстрації.

Відповідь ЦВК: Жодне з судових рішень у справах про відмову в реєстрації не містить посилання на упередженість Комісії.

Аргумент Зеленського: ЦВК реєструвала кандидатів, які неправдиво вказували свою приналежність до певної партії.

Відповідь ЦВК: Комісія не мала важелів, аби не допустити цю ситуацію. Єдине, що вона могла – повідомляти про такі факти поліцію і просити кандидатів та інших суб'єктів виборчого процесу звертатися до суду.

Аргумент Зеленського: Проблема 169 округу в Харкові – ЦВК не реєструвала від "Слуги народу" Олександра Куницького.

​Відповідь ЦВК: Суд встановив, що ЦВК не мала на меті створити кандидату будь-які перешкоди.

Аргумент Зеленського: Ситуація на 198 окрузі у місті Сміла Черкаської області, де ЦВК досі не встановила результати парламентських виборів.

​Відповідь ЦВК: У рішенні суду від 9 вересня вказано, що з боку ЦВК не було жодних зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі. Однак тепер ЦВК вимушена відкласти початок перерахунку голосів, бо почалася процедура припинення повноважень членів Комісії.

Повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Для цього необхідні голоси не менш, ніж двох третин від її конституційного складу (300 плюс 1 голос).