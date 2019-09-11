Розпуск ЦВК: ініціативу підтримав Комітет Ради

Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії. Таке рішення схвалили 16 членів Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Подання Зеленського на засіданні презентував представник президента у парламенті, перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук. Він заявив, що ЦВК неодноразово демонструвала упередженість. А ще ЦВК схвалила безпідставне рішення про скасування реєстрації кандидата, яке було скасоване судом, додав Стефанчук.

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Відповідно до Конституції, призначення та звільнення членів ЦВК належить до повноважень парламенту. Повноваження ЦВК можуть бути достроково припинені за вмотивованим поданням президента України. Звертаюсь з проханням підтримати це подання,

– заявив представник президента.

Проте щодо подання Зеленського на засіданні комітету виникли питання. Так, нардеп від фракції "Батьківщина" Олена Шкрум поцікавилась у Стефанчука, що юридично означає термін "вмотивованого подання". Стефанчук тільки сказав, що подання президента є обґрунтованим.

Окрім того, Стефанчук сказав, що не вважає подання президента виключно політично обґрунтованим та узурпацією влади.

Що каже про розпуск ЦВК закон? Повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Для цього необхідні голоси щонайменше 301 народного депутата.