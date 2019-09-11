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      Роспуск ЦИК: инициативу поддержал Комитет Рады

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      Комитет Рады рекомендовал парламенту распустить ЦИК
      Комитет Рады рекомендовал парламенту распустить ЦИК / kh.suspilne.media

      Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении от должностей членов Центральной избирательной комиссии. Такое решение приняли 16 членов Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

      Представление Зеленского на заседании представил представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Он заявил, что ЦИК неоднократно демонстрировала предвзятость. А еще ЦИК приняла необоснованное решение об отмене регистрации кандидата, которое было отменено судом, добавил Стефанчук.

      Узнайте, почему Зеленский просит Раду распустить ЦИК

      Согласно Конституции, назначения и увольнения членов ЦИК относится к полномочиям парламента. Полномочия ЦИК могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению президента Украины. Обращаюсь с просьбой поддержать это представление,
      – заявил представитель президента.

      Однако по представлению Зеленского на заседании комитета возникли вопросы. Так, нардеп от фракции "Батькивщина" Елена Шкрум поинтересовалась у Стефанчука, что юридически означает термин "мотивированного представления". Стефанчук только сказал, что представление президента является обоснованным.

      Кроме того, Стефанчук сказал, что не считает представление президента исключительно политически обоснованным и узурпацией власти.

      Что говорит о роспуске ЦИК закон?Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее 301 народного депутата.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Руслан Стефанчук ЦИК
      Источник: 24 канал
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