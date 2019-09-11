Роспуск ЦИК: инициативу поддержал Комитет Рады

Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении от должностей членов Центральной избирательной комиссии. Такое решение приняли 16 членов Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Представление Зеленского на заседании представил представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Он заявил, что ЦИК неоднократно демонстрировала предвзятость. А еще ЦИК приняла необоснованное решение об отмене регистрации кандидата, которое было отменено судом, добавил Стефанчук.

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Согласно Конституции, назначения и увольнения членов ЦИК относится к полномочиям парламента. Полномочия ЦИК могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению президента Украины. Обращаюсь с просьбой поддержать это представление,

– заявил представитель президента.

Однако по представлению Зеленского на заседании комитета возникли вопросы. Так, нардеп от фракции "Батькивщина" Елена Шкрум поинтересовалась у Стефанчука, что юридически означает термин "мотивированного представления". Стефанчук только сказал, что представление президента является обоснованным.

Кроме того, Стефанчук сказал, что не считает представление президента исключительно политически обоснованным и узурпацией власти.

Что говорит о роспуске ЦИК закон?Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее 301 народного депутата.