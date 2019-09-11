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      Спроба взяти ще один орган під контроль, – нардеп Гузь про розпуск ЦВК

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      Ігор Гузь
      Ігор Гузь / Соцмережі

      Президент Володимир Зеленський направив у Раду подання з вимогою достроково розпустити Центральну виборчу комісію. Ця ініціатива була досить неочікуваною і може бути зумовленою бажанням контролювати ще один з державних органів.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Ігор Гузь, народний обранець від депутатської групи "За майбутнє".

      Важливо! Розпуск ЦВК: ініціативу підтримав Комітет Ради

      Зазначимо, що причиною такого рішення, за словами президента, стала "політична упередженість та недостатня виваженість" комісії та судові позови про неї.

      На його думку, рішення про розпуск ЦВК наразі не на часі. Гузь зазначив, що був одним з тих членів профільного комітету, хто утримався щодо цього питання.

      Що каже про розпуск ЦВК закон?Повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Для цього необхідні голоси не менш, ніж двох третин від її конституційного складу.

      Депутат розповів, що запитав представника президента у Раді Руслана Стефанчука, які зауваження серйозного гатунку є до ЦВК. Адже він їх не побачив ні від міжнародних структур, ні від українських, таких як ОПОРА.

      Можливо, були якісь помарки чи не зовсім ідеальні рішення. Та на виборах переміг Зеленський, перемогла "Слуга народу". Тобто фактично опозиція. І не було великих зауваг. Я особисто сприймаю це як спробу командувати,
      – запевнив політик.

      "Стефанчук відповів, що це звертатись до Ради з цього приводу – прерогатива президента. Тож 300 депутатів вирішать долю цього звернення. Як на мене це не відповідь", – додав Гузь.

      І пояснив, що суспільство має розуміти підстави. Адже ЦВК обирається на сім років – для того, аби бути органом, більш-менш незалежним від будь-якого скликання парламенту.

      Народний депутат вважає, що брати під свій контроль всі структури підряд, зокрема силові, уряд, НАЗК, ДБР, НАБУ, а тепер й ЦВК – це означає трохи дисбалансувати владу. 

      Ми даємо занадто багато влади в одні руки. ЦВК повина бути зважена та десь відсторонена. Сподівюсь, що 300 голосів в залі не буде. Бо просто тому, що захотілося – це не зовсім правильно,
      – зазначив нардеп.

      "Думаю, що реальна причина такої ініціативи на Банковій – контрольована Центральна виборча комісія", – підсумував Гузь.

      До слова, у Центрвиборчкомі вже відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.

      blog_ava
      У ЦВК відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Верховна Рада Гузь Ігор Володимирович
      Джерело: 24 канал
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