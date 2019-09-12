Появился проект Постановления Рады о роспуске ЦИК

Проект Постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии уже раздали народным депутатам на заседании 12 сентября. 24 канал имеет в распоряжении копию этого документа.

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента 11 сентября поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов ЦИК.

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Почему Зеленский захотел распустить ЦИК?​

Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней.



Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатам в народные депутаты.



Проект Постановления о роспуске ЦИК / Фото 24 канала



Проект Постановления о роспуске ЦИК / Фото 24 канала