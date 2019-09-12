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      Появился проект Постановления Рады о роспуске ЦИК

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      Нардепам раздали проект Постановления о роспуске ЦИК
      Нардепам раздали проект Постановления о роспуске ЦИК / 24 канал

      Проект Постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии уже раздали народным депутатам на заседании 12 сентября. 24 канал имеет в распоряжении копию этого документа.

      Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента 11 сентября поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов ЦИК.

      Читайте также: Это политический шаг: ЦИК отвергла все обвинения Зеленского в официальном заявлении

      Почему Зеленский захотел распустить ЦИК?​
      Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней.

      Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатам в народные депутаты.

      проект постанови про розпуск ЦВК
      Проект Постановления о роспуске ЦИК / Фото 24 канала

      проект Постанови Ради про розпуск ЦВК
      Проект Постановления о роспуске ЦИК / Фото 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ЦИК Законодательство
      Источник: 24 канал
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