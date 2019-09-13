Рада поддержала роспуск ЦИК
Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.
За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.
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Результаты голосования за роспуск ЦИК
Голосование за роспуск ЦИК по фракциям
Перед этим Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента поддержал представление Зеленского и рекомендовал Раде уволить всех членов ЦИК.
Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
Зеленский упомянул позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.
Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут избирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.
Сейчас в состав ЦИК входят 16 членов:
- Слипачук Татьяна – глава ЦИК;
- Конопольский Олег – заместитель главы ЦИК;
- Радченко Евгений – заместитель главы ЦИК;
- Бернацкая Наталья – секретарь ЦИК;
- Басалаева Алла – член ЦИК;
- Вербенский Михаил – член ЦИК;
- Диденко Олег – член ЦИК;
- Евстигнеев Андрей – член ЦИК;
- Ефремова Ирина – член ЦИК;
- Желтова Ольга – член ЦИК;
- Кустова Светлана – член ЦИК;
- Лотюк Ольга – член ЦИК;
- Махницкая Екатерина – член ЦИК;
- Плукар Виталий – член ЦИК;
- Шипилов Леонтий – член ЦИК;
- Юзькова Татьяна – член ЦИК.