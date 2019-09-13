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      Рада поддержала роспуск ЦИК

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      Роспуск ЦИК – Верховная Рада поддержала роспуск ЦИК в 2019 году
      Верховная Рада проголосовала за роспуск ЦИК / 24 канал

      Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

      За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

      Читайте также: Кто из нардепов голосовал против роспуска ЦИК: список имен

      голосування за розпуск ЦВК
      Результаты голосования за роспуск ЦИК

      голосування за розпуск ЦВК по фракціях
      Голосование за роспуск ЦИК по фракциям

      Перед этим Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента поддержал представление Зеленского и рекомендовал Раде уволить всех членов ЦИК.

      Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

      Зеленский упомянул позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

      Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут избирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

      Сейчас в состав ЦИК входят 16 членов:

      • Слипачук Татьяна – глава ЦИК;
      • Конопольский Олег – заместитель главы ЦИК;
      • Радченко Евгений – заместитель главы ЦИК;
      • Бернацкая Наталья – секретарь ЦИК;
      • Басалаева Алла – член ЦИК;
      • Вербенский Михаил – член ЦИК;
      • Диденко Олег – член ЦИК;
      • Евстигнеев Андрей – член ЦИК;
      • Ефремова Ирина – член ЦИК;
      • Желтова Ольга – член ЦИК;
      • Кустова Светлана – член ЦИК;
      • Лотюк Ольга – член ЦИК;
      • Махницкая Екатерина – член ЦИК;
      • Плукар Виталий – член ЦИК;
      • Шипилов Леонтий – член ЦИК;
      • Юзькова Татьяна – член ЦИК.
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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