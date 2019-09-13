Рада поддержала роспуск ЦИК

Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

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Результаты голосования за роспуск ЦИК



Голосование за роспуск ЦИК по фракциям

Перед этим Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента поддержал представление Зеленского и рекомендовал Раде уволить всех членов ЦИК.

Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Зеленский упомянул позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут избирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Сейчас в состав ЦИК входят 16 членов: