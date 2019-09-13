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      Рада підтримала розпуск ЦВК

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      Розпуск ЦВК – Верховна Рада підтримала розпуск ЦВК в 2019 році
      Верховна Рада проголосувала за розпуск ЦВК / 24 канал

      Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.

      За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

      Читайте також: Хто з нардепів голосував проти розпуску ЦВК: список імен

      голосування за розпуск ЦВК
      Результати голосування за розпуск ЦВК

      голосування за розпуск ЦВК по фракціях
      Голосування за розпуск ЦВК по фракціях

      Перед цим Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування парламенту підтримав подання Зеленського та рекомендував Раді звільнити з посад усіх членів ЦВК.

      Причиною такої ініціативи президента стала "політична упередженість та недостатня виваженість" ЦВК та судові позови про неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

      Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.

      Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

      Нині до складу ЦВК входять 16 членів:

      • Сліпачук Тетяна – голова ЦВК;
      • Конопольський Олег – заступник голови ЦВК;
      • Радченко Євгеній – заступник голови ЦВК;
      • Бернацька Наталія – секретар ЦВК;
      • Басалаєва Алла – член ЦВК;
      • Вербенський Михайло – член ЦВК;
      • Діденко Олег – член ЦВК;
      • Євстігнєєв Андрій – член ЦВК;
      • Єфремова Ірина – член ЦВК;
      • Желтова Ольга – член ЦВК;
      • Кустова Світлана – член ЦВК;
      • Лотюк Ольга – член ЦВК;
      • Махніцька Катерина – член ЦВК;
      • Плукар Віталій – член ЦВК;
      • Шипілов Леонтій – член ЦВК;
      • Юзькова Тетяна – член ЦВК.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ЦВК
      Джерело: 24 канал
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