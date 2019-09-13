Рада підтримала розпуск ЦВК
Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.
За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.
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Результати голосування за розпуск ЦВК
Голосування за розпуск ЦВК по фракціях
Перед цим Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування парламенту підтримав подання Зеленського та рекомендував Раді звільнити з посад усіх членів ЦВК.
Причиною такої ініціативи президента стала "політична упередженість та недостатня виваженість" ЦВК та судові позови про неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.
Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
Нині до складу ЦВК входять 16 членів:
- Сліпачук Тетяна – голова ЦВК;
- Конопольський Олег – заступник голови ЦВК;
- Радченко Євгеній – заступник голови ЦВК;
- Бернацька Наталія – секретар ЦВК;
- Басалаєва Алла – член ЦВК;
- Вербенський Михайло – член ЦВК;
- Діденко Олег – член ЦВК;
- Євстігнєєв Андрій – член ЦВК;
- Єфремова Ірина – член ЦВК;
- Желтова Ольга – член ЦВК;
- Кустова Світлана – член ЦВК;
- Лотюк Ольга – член ЦВК;
- Махніцька Катерина – член ЦВК;
- Плукар Віталій – член ЦВК;
- Шипілов Леонтій – член ЦВК;
- Юзькова Тетяна – член ЦВК.
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