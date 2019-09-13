Рада підтримала розпуск ЦВК

Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.

За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

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Результати голосування за розпуск ЦВК



Голосування за розпуск ЦВК по фракціях

Перед цим Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування парламенту підтримав подання Зеленського та рекомендував Раді звільнити з посад усіх членів ЦВК.

Причиною такої ініціативи президента стала "політична упередженість та недостатня виваженість" ЦВК та судові позови про неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.

Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Нині до складу ЦВК входять 16 членів: