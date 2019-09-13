Хто з нардепів голосував проти розпуску ЦВК: список імен

Верховна Рада 13 вересня розпустила Центральну виборчу комісію, схваливши відповідну постанову. Свої голоси за таке рішення віддав 341 народний депутат, проти – 41. Більшість тих, хто голосував проти, є нардепами з фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос".

Список нардепів, які голосували проти розпуску ЦВК:

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"Європейська Солідарність":

Володимир Ар'єв, Михайло Бондар, Артур Герасимов, Михайло Забродський, Марія Іонова, Микола Княжицький, Степан Кубів, Андрій Парубій, Максим Саврасов, Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Ніна Южаніна, Микола Величкович, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Руслан Князевич, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Софія Федина, Ахтем Чийгоз.

Щодо решти членів фракції, то не голосували Сергій Алєксєєв, Ірина Луценко, Ірина Геращенко і Петро Порошенко. Відсутніми були Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

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"Голос":

Соломія Бобровська, Леся Василенко, Ярослав Железняк, Роман Костенко, Олег Макаров, Наталія Піпа, Кіра Рудик, Інна Совсун, Рустем Умєров, Володимир Цабаль, Святослав Вакарчук, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Андрій Осадчук, Сергій Рахманін, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин.

Ініціатива розпустили ЦВК належала Президентові України Володимирові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї.

Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.