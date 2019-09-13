14:53
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Хто з нардепів голосував проти розпуску ЦВК: список імен

      2912 Читать новость на русском
      Розпуск ЦВК 2019: хто з нардепів голосував проти розпуску ЦВК - список імен
      Проти звільнення членів ЦВК голосували "Європейська Солідарність" і "Голос" / prm.ua

      Верховна Рада 13 вересня розпустила Центральну виборчу комісію, схваливши відповідну постанову. Свої голоси за таке рішення віддав 341 народний депутат, проти – 41. Більшість тих, хто голосував проти, є нардепами з фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос".

      Список нардепів, які голосували проти розпуску ЦВК:

      Читайте також: Рада підтримала розпуск ЦВК: як голосували фракції

      "Європейська Солідарність":

      1. Володимир Ар'єв,
      2. Михайло Бондар,
      3. Артур Герасимов,
      4. Михайло Забродський,
      5. Марія Іонова,
      6. Микола Княжицький,
      7. Степан Кубів,
      8. Андрій Парубій,
      9. Максим Саврасов,
      10. Вікторія Сюмар,
      11. Ірина Фріз,
      12. Ніна Южаніна,
      13. Микола Величкович,
      14. Мустафа Джемілєв,
      15. Яна Зінкевич,
      16. Іванна Климпуш-Цинцадзе,
      17. Руслан Князевич,
      18. Ростислав Павленко,
      19. Олег Синютка,
      20. Софія Федина,
      21. Ахтем Чийгоз.

      Щодо решти членів фракції, то не голосували Сергій Алєксєєв, Ірина Луценко, Ірина Геращенко і Петро Порошенко. Відсутніми були Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

      Читайте також: Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії

      "Голос":

      1. Соломія Бобровська,
      2. Леся Василенко,
      3. Ярослав Железняк,
      4. Роман Костенко,
      5. Олег Макаров,
      6. Наталія Піпа,
      7. Кіра Рудик,
      8. Інна Совсун,
      9. Рустем Умєров,
      10. Володимир Цабаль,
      11. Святослав Вакарчук,
      12. Галина Васильченко,
      13. Юлія Клименко,
      14. Роман Лозинський,
      15. Андрій Осадчук,
      16. Сергій Рахманін,
      17. Ярослав Рущишин,
      18. Ольга Стефанишина,
      19. Олександра Устінова,
      20. Ярослав Юрчишин.

      Ініціатива розпустили ЦВК належала Президентові України Володимирові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї.

      Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

      blog_ava
      Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові
      сьогодні
      5843
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ЦВК Європейська солідарність Партія Голос
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1105
      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      сьогодні , 12:40 Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      1663
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1766
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сьогодні , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 360
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 11:46 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 3879
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук