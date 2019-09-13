Хто з нардепів голосував проти розпуску ЦВК: список імен
Верховна Рада 13 вересня розпустила Центральну виборчу комісію, схваливши відповідну постанову. Свої голоси за таке рішення віддав 341 народний депутат, проти – 41. Більшість тих, хто голосував проти, є нардепами з фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос".
Список нардепів, які голосували проти розпуску ЦВК:
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"Європейська Солідарність":
- Володимир Ар'єв,
- Михайло Бондар,
- Артур Герасимов,
- Михайло Забродський,
- Марія Іонова,
- Микола Княжицький,
- Степан Кубів,
- Андрій Парубій,
- Максим Саврасов,
- Вікторія Сюмар,
- Ірина Фріз,
- Ніна Южаніна,
- Микола Величкович,
- Мустафа Джемілєв,
- Яна Зінкевич,
- Іванна Климпуш-Цинцадзе,
- Руслан Князевич,
- Ростислав Павленко,
- Олег Синютка,
- Софія Федина,
- Ахтем Чийгоз.
Щодо решти членів фракції, то не голосували Сергій Алєксєєв, Ірина Луценко, Ірина Геращенко і Петро Порошенко. Відсутніми були Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.
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"Голос":
- Соломія Бобровська,
- Леся Василенко,
- Ярослав Железняк,
- Роман Костенко,
- Олег Макаров,
- Наталія Піпа,
- Кіра Рудик,
- Інна Совсун,
- Рустем Умєров,
- Володимир Цабаль,
- Святослав Вакарчук,
- Галина Васильченко,
- Юлія Клименко,
- Роман Лозинський,
- Андрій Осадчук,
- Сергій Рахманін,
- Ярослав Рущишин,
- Ольга Стефанишина,
- Олександра Устінова,
- Ярослав Юрчишин.
Ініціатива розпустили ЦВК належала Президентові України Володимирові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї.
Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
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