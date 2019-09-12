Почему хотят заменить всех членов ЦИК

В парламенте зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии. Почему хотят заменить членов ЦИК и насколько это законно – в материале 24 канала.

В рамках закона

Роспуск ЦИК предусмотрен как законом о Центральной избирательной комиссии, так и Конституцией. Собственно, делать такие изменения имеет право как Рада, так и президент, который вносит соответствующее представление. Никаких нарушений процедуры или законодательства опрошенные нами эксперты в этой ситуации не усматривают. Ведь в Украине обновилась власть и если это желание большинства депутатов и президента Украины – почему бы нет.

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Собственно, 12 сентября президент направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении отмечается, что комиссия неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость. Доказательством этого приводится решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

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В представлении упоминается позиция ЦИК по 169 округу в Харькове, где они не регистрировали кандидатом от "Слуги народа" Александра Куницкого, который впоследствии победил Александра Грановского (в СМИ его часто связывали с пятым президентом Петром Порошенко).

На основании обращений в ЦИК рассматривались вопросы отмены регистрации нардепов. Только в одних моментах они принимали одно решение, а в вопросе кандидата от "Слуги народа" – Куницкого – диаметрально другое и отменяли регистрацию. Опять же, такое решение об отмене регистрации было отменено судом,

– добавляет заместитель председателя Комитета по вопросам организации госвласти Алина Загоруйко.

По мнению Алины Загоруйко, мотивацию прездентского представления условно можно поделить на несколько блоков. Первый касается решений, действий или бездеятельности ЦИК в вопросе регистрации кандидатов в народные депутаты Украины. Ведь в самом представлении говорится, что при осуществлении регистрации ЦИК была предвзятой и действовала вопреки принципам, которые определены избирательным законодательством.

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В то же время, Алина Загоруйко добавляет, что в представлении также указывается такой мотив, как необъективность и предвзятый подход комиссии в определении сведений в автобиографии кандидатов.

"Кулуарная ЦИК" должна уйти в небытие

Политтехнолог Олег Постернак считает, что состав ЦИК был сформирован кулуарным образом, в результате договоренностей двух бывших коалиционных партий – БПП и "Народного фронта". По его убеждению, нынешний состав ЦИК стал результатом подковерного аппаратного компромисса между этими партиями. Наличие там представителей других партий фактически было нивелировано тем фактом, что более 10 членов были чрезвычайно лояльными к Банковой.

Думаю, что не обошлось без материального влияния на членов комиссии со стороны Банковой, в частности, во время президентской избирательной кампании. Эти факты можно было бы доказать журналистскими расследованиями,

– считает Олег Постернак.

По его убеждению, не вызывает доверия, в частности, и фигура председателя ЦИК: большинство экспертов и журналистов связывают ее с Грановским, который во времена режима Порошенко был куратором судебных органов. Принятие мелких и протокольных решений во время парламентских и президентских выборов, которое демонстрировала ЦИК, явно указывают на наличие политического оттенка в их деятельности. Этот орган фактически полностью дискредитировал себя.



Этот состав комиссии могут скоро изменить / Фото официального Facebook ЦИК

Единственное, что для роспуска нынешнего состава ЦИК нужно 300 голосов нардепов, а это значит, что однозначно нужно будет договариваться или с внефракционными депутатами, или с представителями "Батькивщины" и "Голосом" и гарантировать им возможность иметь своих представителей в комиссии.

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Правда, по мнению политтехнолога, просто заменить состав комиссии – не означает, что фактически что-то изменится. При таких же новых "экспертах" могут снова попирать избирательное законодательство. Необходимо выйти на полный пересмотр конституционной процедуры реформирования ЦИК. К примеру, Олег Постернак вспоминает качественную систему функционирования избирательных органов в соседней Польше. Там ЦИК формируют судебные органы – Конституционный суд, Верховный суд. Такой подход делает процедуру максимально удаленной от заинтересованных (президента, парламентариев). Как следствие, комиссия является независимым органом власти и фактически проявлением демократии.

Роспуск ЦИК: что говорит закон?Полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Радой по мотивированному представлению Президента Украины. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается не менее как двумя третями от конституционного состава ВРУ (более 300 голосов).



Проект постановления о роспуске ЦИК / Фото 24 канала



Проект постановления о роспуске ЦИК / Фото 24 канала