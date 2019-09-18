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      Рада поддержала поправки Зеленского в законе об Антикоррупционном суде

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      Депутаты ВР 9 созыва
      Депутаты ВР 9 созыва / 24 канал

      Во время очередного заседания Верховной Рады народные избранники приняли во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда)" №1025.

      Соответствующее решение поддержали 323 нардепа, против – 5, еще 13 – воздержались. Накануне законопроект внес в парламент Владимир Зеленский.

      Важно: Зеленский массово назначает новых судей: список

      Что изменил законопроект 1025 об Антикоррупционном суде?

      Законопроект Зеленского направлен на:

      ► Обеспечение эффективного и своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки.
      ► Введение четких правил очередности передачи суда принадлежащих ему дел в соответствии с принципом правовой определенности.

      Однако важнейшим изменением является определенность подсудности дел. Говорится о том, что подсудность Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на производства, зарегистрированные со дня начала работы этого суда.

      Правда, кроме производств НАБУ, которые завершили прокуроры САП. Все такие уголовные производства, судебное разбирательство которых другими судами завершено до дня начала работы ВАКС (5 сентября) – перейдут в ведение Высшего антикоррупционного суда.

      Суд
      Работа Антикоррупционного суда / Инфографика 24 канала

      Законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда Верховная Рада поддержала 7 июня 2018 года. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины 7 мая 2019 года приняло решение о начале работы учреждения 5 сентября. Председателем ВАКС выбрали Елену Танасевич (на 3 года).

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Судьи Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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