Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи

Ухвалені ВРУ закони про кешбек та запровадження для ФОПів використання касових апаратів наробили чимало галасу серед підприємців, які працюють за спрощеною системою. Закони передбачають покарання за торгівлю без чеків і повернення грошей для пильних покупців. Підприємці називають їх знищенням нормальної роботи, натомість експерти переконують – ці закони спрямовані на виведення бізнесу з тіні.

Як ці закони змінять роботу "спрощенців" – розбиралась журналістка 24 каналу.

Що зміниться для підприємців

Закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" змушує малий бізнес видавати чеки, які підтверджуватимуть надання послуг чи продаж товару.

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Зокрема, це стосується тих, хто працює на єдиному податку, з обігом понад 1 мільйон гривень в рік. Натомість деяким категоріям підприємців видавати чеки доведеться незалежно від обсягу проданого товару. Це так звана група ризику. Йдеться про:

інтернет-магазини;

кур'єрські служби;

реалізаторів складної побутової техніки та електроніки (на яку видається гарантія);

продавців ювелірних виробів, запчастин, вживаних товарів;

ресторани, кафе;

туристичні агенції, готелі, сервіси з бронювання.

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Щоправда, законом передбачена можливість використовувати не спеціальне обладнання, а програмне забезпечення, що дозволить видавати чеки з будь-якого гаджета. Зокрема, це можна буде робити зі смарфона. Тобто вводяться в обіг електронні чеки.

Ця новація стосується і другої групи ФОП з обігом коштів до 2,5 мільйонів гривень в рік.

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Чекають зміни й на облік товару. Так, представники малого бізнесу, які працюють на спрощеній системі оподаткування, повинні будуть обліковувати техніку, ліки, ювелірні вироби. Це пов'язують з необхідністю попереднього програмування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Порушення цієї норми загрожує підприємцю штрафом до 200% від вартості продукції. Підприємцям стане значно складніше приховувати обсяги товарів. Також вкрай проблематичною стане торгівля сірим і контрабандним товаром чим наразі "грішить" чимало інтернет-магазинів.

Бізнес, що легально працює і дотримується законодавства виграє від таких новацій. Натомість, підприємців, які в роботі віддають перевагу "сірим" схемам і торгують контрабандою, змусять виходити з тіні,

– зазначає виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов.

Коли нові норми почнуть діяти? Законотворці прописали тривалий перехідний період для введення нових правил роботи, аби бізнес зміг під них підлаштуватись:

для групи ризику перехідний період триватиме до 1 жовтня 2020 року ;

; для інших – до 1 січня 2022 року.

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На думку авторів закону він допоможе вивести малий бізнес із тіні, а також прикрити схеми податкової оптимізації, які використовувались навіть представниками середнього та великого бізнесу.

Які штрафи передбачені? Порушникам за недотримання норм закону в перехідний період загрожує штраф від 10% вартості товару, на який не видано чек, якщо це сталось вперше. І штраф у 50% – за систематичне порушення. Після завершення перехідного періоду розміри штрафів суттєво збільшуються – до 100-150%.



Навіть великі магазини не завжди видають чеки при купівлі товару / Фото 24 каналу

Плюси нововведень

На переконання голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ухилення від оподаткування великим бізнесом з використанням ФОПів є корупцією, що має таку ж природу, як і зловживання чиновника. Це обман не лише держави, а й споживача. Адже люди, коли не отримують чек, то не можуть захистити свої права, одержати компенсацію за неякісний товар. Саме тому закон підтримав весь білий бізнес (зокрема багато асоціацій включно з Європейською бізнес асоціацією).

Бізнес розуміє, що фіскалізація ризикових галузей і введення е-чека – величезний крок вперед у напрямку до детінізації нашої економіки,

– заявляє Данило Гетманцев.

А в законі щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг (№ 1073) передбачена система перевірки чеків. Тобто кожен покупець зможе за номером чека перевірити його в спеціальній базі даних. Якщо ж чек не знайдеться в базі, тоді споживач зможе отримати кешбек. Ця новація стосується покупок від 850 гривень. Підприємці вже охрестили уважних покупців стукачами.

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Ціни на товари і послуги зростуть – міф чи правда?

Після введення в дію таких новацій, підприємці прогнозують масове зменшення кількості ФОПів і зростання цін на товари та послуги. Щоправда, експерти з цим не погоджуються.

Максим Несміянов переконує, що інтернет-магазини масово порушують постанову КМУ і видають незрозумілі "чеки". Потім споживач не може ані скаргу написати до контролюючих органів, ані звернутись до суду за захистом своїх прав.



Покупці мають отримувати за покупки чеки, аби бути захищеними від махінацій / Фото Shutterstock

Що кажуть противники нововведень

Щоправда, є у законів і гарячі противники. Один з них – ВГО "Союз захисту підприємництва". Вони навіть звернулися з заявою до президента і закликали його ветувати закони. В їхньому зверненні йдеться про те, що зазначеними законопроектами фактично знищується спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Адже у підприємців виникає додатковий обов'язок звітності при використанні реєстраторів розрахункових операцій незалежно від того, програмні вони чи ні.

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Проте, Міністр фінансів Оксана Маркарова заспокоює малий бізнес. Вона переконує, що для першої групи ФОП нічого не змінюється. Тобто бабусям та дідусям, які продають нехитрий крам на вулицях і базарах, не потрібно буде мати РРО.

Якщо ми говоримо про другу та третю групи. По-перше, для другої групи підняли ліміт до 2,5 мільйонів гривень в рік (раніше було 1,5 мільйона гривень). По-друге, запроваджуємо для них обов'язкові фіскальні апарати, а безкоштовна програма буде на сайті податкової, яка по АРІ зможе підключатись до будь-якого смартфона,

– наголосила очільниця Мінфіну.

Таким чином у тих, хто працює за сірими схемами, через введення законів у дію, будуть капітальні проблеми. Тому вони й так збунтувались. Натомість для "білого" бізнесу нічого не зміниться.