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      Гончарук объяснил, как рынок земли связан с государственным долгом Украины

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      Гончарук представил проект бюджета на 2020 год
      Гончарук представил проект бюджета на 2020 год / liga.net

      Украина не согласовывает бюджет с МВФ, но консультируется со специалистами Фонда – ведь бюджет должен быть реалистичным. Впрочем, собственно чтобы уменьшить зависимость государственного бюджета Украины от МВФ и других заемщиков и запускают рынок земли и масштабную приватизацию.

      Об этом на брифинге после презентации бюджета на 2020 год 5 ноября говорил премьер-министр украинского правительства Алексей Гончарук.

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      Влияние МВФ на бюджет Украины

      Глава правительства подчеркнул: "Украина – суверенное государство, этот документ (проект бюджета на 2020 – 24 канал) мы не обязаны согласовывать ни с кем другим. Единственное, о чем мы постоянно консультируемся с нашими международными партнерами и МВФ – это о том, чтобы не продолжать наращивать долги".

      Гончарук отметил, что Международный валютный фонд интересует реалистичность украинского бюджета: "Чтобы мы не закладывали туда какие-то фантастические цифры и чтобы не рос дефицит госбюджета. Вот и вся связь бюджетного процесса с МВФ".

      Куда пойдут деньги за землю и по приватизации

      "Из года в год будем уменьшать сумму, которую должны брать в кредит", – подчеркнул глава правительства. Премьер объяснил, что деньги, которые поступают от продажи земли, не являются составной доходной части бюджета. Ведь доходная часть бюджета – это только те ресурсы, которые поступают регулярно.

      Деньги, которые поступают от продажи земли или от приватизации, например, – это не те деньги, которые можно использовать на обслуживание текущих расходов. Это деньги, которые могут помочь уменьшить внешние кредиты. То есть, мы сможем меньше брать в кредит,
      – заявил Гончарук.

      И добавил: "Идея рынка земли состоит не в том, чтобы заработать для государства много денег от продажи. Идея заключается в том, чтобы создать цивилизованные отношения вокруг земли. Сейчас рынок земли и так есть, но он "серый", на нем зарабатывают юристы и в основном нечестные на руку дельцы. А мы хотим, чтобы украинец не был связан по рукам и ногам и мог свободно распоряжаться своей собственностью".

      Напомним, Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год в первом чтении: главные цифры – в материале 24 канала.

      Видео полного выступления Гончарука и других министров можно посмотреть на ютубе 24 канала:

      Читайте также: Эпоха бедности должна закончиться: Гончарук о том, что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Деньги Новости Украины Кабинет Министров Украины Бюджет 2020 Алексей Гончарук Кредит МВФ госдолг Приватизация Рынок земли
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