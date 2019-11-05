Гончарук пояснив, як ринок землі пов'язаний з державним боргом України

Україна не погоджує бюджет з МВФ, але консультується з фахівцями Фонду – адже бюджет має бути реалістичним. Утім, саме щоб зменшити залежність державного бюджету України від МВФ та інших позичальників, власне, і запускають ринок землі й масштабну приватизацію.

Про це на брифінгу після презентацію Бюджету на 2020 рік 5 листопада говорив прем'єр-міністр українського уряду Олексій Гончарук.

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Вплив МВФ на бюджет України

Голова уряду наголосив: "Україна – суверенна держава, цей документ (проєкт бюджету на 2020 – 24 канал) ми не зобов'язані узгоджувати ні з ким іншим. Єдине, про що ми постійно консультуємося з нашими міжнародними партнерами та МВФ – це про те, щоб не продовжувати нарощувати борги".

Гончарук зазначив, що Міжнародний валютний фонд цікавить реалістичність українського бюджету: "Щоб ми не закладали туди якісь фантастичні цифри і щоб не зростав дефіцит держбюджету. Оце й весь зв'язок бюджетного процесу з МВФ".

Куди підуть гроші за землю і з приватизації

"З року в рік зменшуватимемо суму, яку маємо запозичувати", – наголосив голова уряду. Прем'єр пояснив, що гроші, які надходять від продажу землі, не є складовою дохідної частини бюджету. Адже дохідна частина бюджету – це лише ті ресурси, які надходять регулярно.

Гроші, які надходять від продажу землі чи від приватизації, наприклад, – це не ті гроші, які можна використовувати на обслуговування поточних витрат. Це гроші, які можуть допомогти зменшити зовнішні запозичення. Тобто, ми зможемо менше позичати,

– заявив Гончарук.

І додав: "Ідея ринку землі полягає не в тому, аби заробити для держави багато грошей від продажу. Ідея полягає в тому, щоб створити цивілізовані відносини навколо землі. Зараз ринок землі і так є, але він "сірий", на ньому заробляють юристи і, здебільшого, нечесні на руку ділки. А ми хочемо, щоб українець не був зв'язаний по руках і ногах і міг вільно розпоряджатися своєю власністю".

Нагадаємо, Рада ухвалила закон про держбюджет на 2020 рік у першому читанні: головні цифри – у матеріалі 24 каналу.

Відео повного виступу Гончарука та інших міністрів можна подивитися на ютубі 24 каналу:

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